Сьогодні Game Pass доповнить Crash Bandicoot N․ Sane Trilogy, яка була ексклюзивом PlayStation

З 8 серпня Crash Bandicoot N. Sane Trilogy буде доступна в Xbox Game Pass для консолей, хмарних сервісів та ПК. Ця гра стала останньою грою Activision, яка приєдналася до сервісу після Call of Duty: Modern Warfare III та Diablo IV.

Додавання Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, ремастера колекції оригінальних ігор серії Crash Bandicoot, пропонує власникам підписки Game Pass доступ до одного з найулюбленіших платформерів в історії ігор, повідомляє Games 24.

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Таким чином Microsoft продовжує наповнювати бібліотеку Game Pass популярними іграми різних жанрів. Зовсім скоро, а саме 13 серпня, до Game Pass буде додано Mafia: Definitive Edition, поява якої в підписці для багатьох геймерів стала справжньою приємною несподіванкою, хоча римейк побачив світ ще у 2020 році.



Свіжі релізи Xbox Game Pass / Фото Xbox

Кілька цікавинок про Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Повертаючись до Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, слід нагадати, що збірка ремастерів свого часу мала статус ексклюзивної для консолі PlayStation 4 від Sony, а в часи, коли гру розробляла Naughty Dog для першої консолі PlayStation персонаж Crash Bandicoot був культовим маскотом, який для багатьох досі залишається символом першого покоління PlayStation.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: трейлер

А тим часом У Steam вийде візуальна новела Vivere Memento, яка розповість про останні дні УНР

До речі, минулого місяця один з інсайдерів оприлюднив у мережі цікаву статистику щодо найпопулярніших ігор Xbox Game Studios. Вона охоплює кількість гравців та деякі не менш цікаві результати.