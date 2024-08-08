На цифровому майданчику Steam з'явилася сторінка гри під назвою Vivere Memento – нуарної новели, яка обіцяє геймерам доволі цікавий сетинг, інформує Games 24.

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Перенесіться в часі та станьте частиною історичних подій

Гра перенесе геймерів у 1919 рік, в самий розпал часів, коли тилове українське містечко намагається пережити боротьбу з більшовиками.

На гравців очікують 7 днів в компанії головних героїнь – Зої та Ази, які знайшли вірші невідомого поета та вирішили розгадати його загадку.

Скриншот з гри / Фото Neo Vulgate Cycle

Розробники повідомили, що планують поділитися демоверсією гри вже на Фестивалі українських ігор у Steam, що традиційно відбудеться в серпні. Демо познайомить геймерів з персонажами та продемонструє початок сюжету.

Хоча Vivere Memento ще не має кінцевої дати виходу, ви можете додати гру в список бажаного, аби не пропустити новин про її реліз.