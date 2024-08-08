На цифровой площадке Steam появилась страница игры под названием Vivere Memento – нуарной новеллы, которая обещает геймерам довольно интересный сетинг, информирует Games 24.

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Перенеситесь во времени и станьте частью исторических событий

Игра перенесет геймеров в 1919 год, в самый разгар времен, когда тыловой украинский городок пытается пережить борьбу с большевиками.

Игроков ожидают 7 дней в компании главных героинь – Зои и Азы, которые нашли стихи неизвестного поэта и решили разгадать его загадку.

Скриншот из игры / Фото Neo Vulgate Cycle

Разработчики сообщили, что планируют поделиться демоверсией игры уже на Фестивале украинских игр в Steam, что традиционно состоится в августе. Демо познакомит геймеров с персонажами и продемонстрирует начало сюжета.

Хотя Vivere Memento еще не имеет конечной даты выхода, вы можете добавить игру в список желаемого, чтобы не пропустить новостей о ее релизе.