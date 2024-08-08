Дополнение Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, ремастера коллекции оригинальных игр серии Crash Bandicoot, предлагает владельцам подписки Game Pass доступ к одному из самых любимых платформеров в истории игр, сообщает Games 24.

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Таким образом Microsoft продолжает наполнять библиотеку Game Pass популярными играми различных жанров. Совсем скоро, а именно 13 августа, в Game Pass будет добавлено Mafia: Definitive Edition, появление которой в подписке для многих геймеров стало настоящей приятной неожиданностью, хотя римейк увидел свет еще в 2020 году.



Свежие релизы Xbox Game Pass / Фото Xbox

Несколько интересностей о Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Возвращаясь к Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, следует напомнить, что сборник ремастеров в свое время имел статус эксклюзивной для консоли PlayStation 4 от Sony, а во времена, когда игру разрабатывала Naughty Dog для первой консоли PlayStation персонаж Crash Bandicoot был культовым маскотом, который для многих до сих пор остается символом первого поколения PlayStation.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: трейлер

А тем временем В Steam выйдет визуальная новелла Vivere Memento, которая расскажет о последних днях УНР

Кстати, в прошлом месяце один из инсайдеров обнародовал в сети интересную статистику по самых популярных игр Xbox Game Studios. Она охватывает количество игроков и некоторые не менее интересные результаты.