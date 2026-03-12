Crimson Desert почала зворотний відлік до виходу: коли чекати гру

Очікування масштабної пригоди від південнокорейської студії Pearl Abyss добігає кінця. Вже за кілька днів гравці зможуть відправитися у подорож континентом Пайвел, проте останні новини викликали неоднозначну реакцію серед спільноти. Поки одні захоплюються масштабними битвами з босами у фінальному трейлері, інші занепокоєні технічними оновленнями, що з'явилися на сторінці гри в останній момент.

Яким буде старт Crimson Desert?

Офіційний вихід Crimson Desert заплановано на 19 березня 2026 року. Гра буде доступна на консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S, а також на персональних комп'ютерах через сервіси Steam та Epic Store і навіть на MacOS, пише DotEsports.

Дивіться також Грати у Fortnite стане дорожче: чому Epic Games підвищує ціни

Для європейського регіону запуск відбудеться о 23:00 за центральноєвропейським часом. В Україні в цей момент буде вже північ, тобто настане 20 березня. Варто зазначити, що в мережі "гуляє" припущення, що через перехід на літній час гра може стати доступною на годину раніше.

В Азії реліз очікується вже вранці 20 березня. Проєкт пропонує три варіанти видання: стандартне, делюкс та колекційне, проте жодне з них не передбачає раннього доступу, тож усі гравці розпочнуть свою пригоду одночасно.

Чому гравці незадоволені?

Попри величезний ажіотаж, за тиждень до виходу навколо гри спалахнув скандал, про який повідомляє TheGamer. 12 березня стало відомо, що розробники додали до версії для Steam систему захисту Denuvo. Ця технологія відома своєю неоднозначною репутацією, оскільки її часто звинувачують у зниженні продуктивності ігор та виникненні проблем зі стабільністю кадрів.

Історично такі проєкти, як Resident Evil Village та Tekken 7, вже стикалися з подібними труднощами через DRM-захист. Спільнота відреагувала на це вкрай негативно: на платформі Reddit та у гілках обговорень Steam сотні користувачів висловили своє розчарування. Деякі гравці навіть демонстративно скасували свої попередні замовлення, стверджуючи, що додавання такого захисту за кілька днів до релізу є неприйнятним кроком, який може зіпсувати враження від гри тим, хто за неї заплатив.

Це занепокоєння підсилюється тим, що раніше технічні експерти з Digital Foundry високо оцінювали роботу власного рушія студії BlackSpace Engine, відзначаючи чудову якість трасування променів та ефектів води при роздільній здатності 4K.

Журналісти, які мали змогу протестувати гру протягом шести годин до впровадження Denuvo, не зафіксували жодних технічних проблем на комп'ютерах. Тепер же майбутня продуктивність гри на ПК залишається під питанням.

Що готують для нас розробники?

Щодо самого ігрового процесу, то Crimson Desert обіцяє бути надзвичайно масштабною, зазначає Insider Gaming. Світ Пайвела за своїми розмірами вдвічі перевищує територію відомої гри Skyrim. Гравцям доведеться взяти на себе роль найманця Кліффа, який намагається об'єднати залишки свого загону після поразки.

Пізніше до нього приєднаються ще двоє героїв – Даміан та Унга, між якими можна буде перемикатися для виконання завдань та дослідження різних біомів: від густих лісів до небесних храмів.

Окрім основних битв, у грі можна буде займатися риболовлею, приготуванням їжі, приборкуванням коней та навіть армрестлінгом. Фінальний трейлер також продемонстрував можливість використання реактивних ранців та польотів на драконах.

Фінальний трейлер Crimson Desert: дивіться відео

Технічні вимоги для власників комп'ютерів виглядають досить помірними за сучасними мірками. Для мінімальних налаштувань знадобиться відеокарта рівня NVIDIA GeForce GTX 1060, а для рекомендованих – RTX 2080. Однак найбільш відчутною вимогою є необхідність мати 150 гігабайтів вільного місця на накопичувачі SSD, що є обов'язковим для безшовного переміщення величезним світом.