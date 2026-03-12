Каким будет старт Crimson Desert?

Официальный выход Crimson Desert запланирован на 19 марта 2026 года. Игра будет доступна на консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также на персональных компьютерах через сервисы Steam и Epic Store и даже на MacOS, пишет DotEsports.

Для европейского региона запуск состоится в 23:00 по центральноевропейскому времени. В Украине в этот момент будет уже полночь, то есть наступит 20 марта. Стоит отметить, что в сети "гуляет" предположение, что из-за перехода на летнее время игра может стать доступной на час раньше.

В Азии релиз ожидается уже утром 20 марта. Проект предлагает три варианта издания: стандартное, делюкс и коллекционное, однако ни одно из них не предусматривает раннего доступа, поэтому все игроки начнут свое приключение одновременно.

Почему игроки недовольны?

Несмотря на огромный ажиотаж, за неделю до выхода вокруг игры вспыхнул скандал, о котором сообщает TheGamer. 12 марта стало известно, что разработчики добавили в версию для Steam систему защиты Denuvo. Эта технология известна своей неоднозначной репутацией, поскольку ее часто обвиняют в снижении производительности игр и возникновении проблем со стабильностью кадров.

Исторически такие проекты, как Resident Evil Village и Tekken 7, уже сталкивались с подобными трудностями из-за DRM-защиты. Сообщество отреагировало на это крайне негативно: на платформе Reddit и в ветках обсуждений Steam сотни пользователей выразили свое разочарование. Некоторые игроки даже демонстративно отменили свои предварительные заказы, утверждая, что добавление такой защиты за несколько дней до релиза является неприемлемым шагом, который может испортить впечатление от игры тем, кто за нее заплатил.

Это беспокойство усиливается тем, что ранее технические эксперты из Digital Foundry высоко оценивали работу собственного движка студии BlackSpace Engine, отмечая превосходное качество трассировки лучей и эффектов воды при разрешении 4K.

Журналисты, которые имели возможность протестировать игру в течение шести часов до внедрения Denuvo, не зафиксировали никаких технических проблем на компьютерах. Теперь же будущая производительность игры на ПК остается под вопросом.

Что готовят для нас разработчики?

Что касается самого игрового процесса, то Crimson Desert обещает быть чрезвычайно масштабной, отмечает Insider Gaming. Мир Пайвела по своим размерам вдвое превышает территорию известной игры Skyrim. Игрокам предстоит взять на себя роль наемника Клиффа, который пытается объединить остатки своего отряда после поражения.

Позже к нему присоединятся еще двое героев – Дамиан и Унга, между которыми можно будет переключаться для выполнения заданий и исследования различных биомов: от густых лесов до небесных храмов.

Кроме основных сражений, в игре можно будет заниматься рыбалкой, приготовлением пищи, укрощением лошадей и даже армрестлингом. Финальный трейлер также продемонстрировал возможность использования реактивных ранцев и полетов на драконах.

Финальный трейлер Crimson Desert: смотрите видео

Технические требования для владельцев компьютеров выглядят достаточно умеренными по современным меркам. Для минимальных настроек понадобится видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1060, а для рекомендованных – RTX 2080. Однако наиболее ощутимым требованием является необходимость иметь 150 гигабайтов свободного места на накопителе SSD, что является обязательным для бесшовного перемещения по огромному миру.