Що розкажуть нові сюжети?

Для трьох героїв, зокрема Кліффа, Деміани та Оонґки, підготують окремі сюжетні лінії. Вони завершили боротьбу за Greymanes і Pywel та вирушили новими шляхами, де зустрінуть союзників і загрози, "як старих, так і нових". Судячи з оглядового відео, ці історії будуть досить насиченими, із сюжетними сценами, що рухають розповідь, пише IGN.

Що зміниться на морі?

Розробники розширюють територію Великого океану Pywel, яку в базовій грі можна було перетнути на спині дракона. Після створення табору Greymane відкриється суднобудування. Гравці зможуть зібрати ресурси, побудувати власний корабель і налаштувати його перед відплиттям. У грі з'являться бої на кораблях, нові фортеці разом із Greymanes і нові нагороди.

Під водою на гравців теж чекають відкриття. Для глибших занурень можна виготовити власний водолазний костюм.

Більше таємниць ховається під поверхнею, де нові способи пересування під водою дозволяють пірнати під хвилі, щоб знаходити затонулі руїни, скарби та ресурси,

– прокоментувала компанія Pearl Abyss.

У ролику розробники також показали, як гравець їде верхи на морській істоті.

Анонсний ролик до Charting the Unknown: дивіться відео

Закохайтеся та одружіться

Якщо заслужити довіру окремих персонажів, між героєм і ними можуть зав'язатися романтичні стосунки, а згодом навіть шлюб. Одна з можливих обраниць – Барі, Відьма Доброти. На зображеннях видно кілька варіантів діалогу, пов'язаних із цією механікою, зокрема "Щиро зробити комплімент" і "Освідчитися в коханні". Близькі супутники також зможуть приходити в табір фракції Greymane, щоб "провести час разом".



У Crimson Desert можна буде одружитися / Зображення Pearl Abyss

Як працюватиме будівництво житла?

Гравці зможуть спроєктувати будинок з нуля, зокрема визначити розташування стін, вікон та інших конструктивних елементів. Крім того, після визволення певних замків їх можна буде зайняти й облаштувати інтер'єри, перетворивши їх на новий дім.

Як гравці керуватимуть бізнесом?

У базовій грі після створення табору Greymane можна було відправляти соратників на завдання до визволених фортець. Тепер частиною цих локацій можна керувати напряму. Гравці зможуть орендувати об'єкти по всьому світу, призначати соратників і спорядження, обирати товари на продаж і вирішувати, як вести кожен бізнес, щоб збільшити його впізнаваність і прибутки.

Які випробування чекають на досвідчених гравців?

Pearl Abyss пропонує випробування для "досвідчених бійців, які шукають більшого виклику". У ньому гравці по черзі битимуться з могутніми босами з усього Pywel. За хороший результат обіцяють "цінні нагороди".

Коли вийде DLC?

Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown вийде 29 жовтня 2026 року на PlayStation 5, Xbox Series X і S та ПК через Steam і Epic Games Store.