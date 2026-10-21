Что расскажут новые сюжеты?

Для трех героев, в частности Клиффа, Демианы и Оонгки, подготовят отдельные сюжетные линии. Они завершили борьбу за Greymanes и Pywel и отправились по новым путям, где встретят союзников и угрозы, "как старые, так и новые". Судя по обзорному видео, эти истории будут довольно насыщенными, с сюжетными сценами, которые движут повествование, пишет IGN.

Что изменится на море?

Разработчики расширяют территорию Большого океана Pywel, которую в базовой игре можно было пересечь на спине дракона. После создания лагеря Greymane откроется судостроение. Игроки смогут собрать ресурсы, построить собственный корабль и настроить его перед отплытием. В игре появятся сражения на кораблях, новые крепости вместе с Greymanes и новые награды.

Под водой игроков тоже ждут открытия. Для более глубоких погружений можно изготовить собственный водолазный костюм.

Еще больше тайн скрывается под поверхностью, где новые способы передвижения под водой позволяют нырять под волны, чтобы находить затонувшие руины, сокровища и ресурсы,

– прокомментировала компания Pearl Abyss.

В ролике разработчики также показали, как игрок едет верхом на морском существе.

Анонсирующий ролик к Charting the Unknown: смотрите видео

Влюбляйтесь и женитесь

Если заслужить доверие отдельных персонажей, между героем и ними могут завязаться романтические отношения, а впоследствии даже брак. Одна из возможных избранниц – Бари, Ведьма Доброты. На изображениях видны несколько вариантов диалога, связанных с этой механикой, в частности "Искренне сделать комплимент" и "Признаться в любви". Близкие спутники также смогут приходить в лагерь фракции Greymane, чтобы "провести время вместе".



В Crimson Desert можно будет жениться / Изображение Pearl Abyss

Как будет работать строительство жилья?

Игроки смогут спроектировать дом с нуля, в частности, определить расположение стен, окон и других конструктивных элементов. Кроме того, после освобождения определенных замков их можно будет занять и обустроить интерьеры, превратив их в новый дом.

Как игроки будут управлять бизнесом?

В базовой игре после создания лагеря Greymane можно было отправлять соратников на задания в освобожденные крепости. Теперь частью этих локаций можно управлять напрямую. Игроки смогут арендовать объекты по всему миру, назначать соратников и снаряжение, выбирать товары для продажи и решать, как вести каждый бизнес, чтобы повысить его узнаваемость и прибыль.

Какие испытания ждут опытных игроков?

Pearl Abyss предлагает испытание для "опытных бойцов, ищущих более серьезный вызов". В нем игроки поочередно будут сражаться с могущественными боссами со всего Pywel. За хороший результат обещают "ценные награды".

Когда выйдет DLC?

Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown выйдет 29 октября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на ПК через Steam и Epic Games Store.