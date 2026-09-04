Швидкий реліз нової пригоди

Творці гри презентували перший офіційний трейлер майбутнього розширення, яке отримало назву "Charting the Unknown". Цю подію розробники приурочили до нещодавньої трансляції презентації Sony State of Play. Новий контент стане доступним для геймерів уже 15 жовтня 2026 року, пише GosuGamers.

Розробники випустять доповнення "Charting the Unknown" усього через 7 місяців після релізу оригінальної гри, який відбувся 19 березня 2026 року. Такий надзвичайно швидкий темп підготовки нового контенту свідчить про серйозні наміри студії Pearl Abyss розвивати свій всесвіт і залучати нову аудиторію.

Попри такий короткий проміжок часу, автори обіцяють надати гравцям якісну пригоду, яка суттєво розширить межі знайомого ігрового світу.

Де вийде нове доповнення

Офіційний запуск розширення відбудеться одночасно на всіх провідних ігрових платформах. Поринути в дослідження невідомих земель зможуть власники персональних комп'ютерів, а також сучасних консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Компанія Pearl Abyss показала перші кадри під час вересневої трансляції PlayStation State of Play у 2026 році, де продемонстрували повноцінний дебютний трейлер та розповіли про плани на реліз.

Чого очікувати від доповнення

Хоча розробники тримають чимало таємниць у секреті, офіційний трейлер уже викликав великий інтерес серед шанувальників жанру. У ньому ми побачили будівництво на кшталт того, що пропонують у The Sims, магію і технології, величезні машини і лазери.

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