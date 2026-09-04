Скорый релиз нового приключения

Создатели игры представили первый официальный трейлер будущего дополнения, получившего название "Charting the Unknown". Это событие разработчики приурочили к недавней трансляции презентации Sony State of Play. Новый контент станет доступен для геймеров уже 15 октября 2026 года, пишет GosuGamers.

Разработчики выпустят дополнение "Charting the Unknown" всего через 7 месяцев после релиза оригинальной игры, который состоялся 19 марта 2026 года. Такой чрезвычайно быстрый темп подготовки нового контента свидетельствует о серьезных намерениях студии Pearl Abyss развивать свою вселенную и привлекать новую аудиторию.

Несмотря на столь короткий промежуток времени, авторы обещают предоставить игрокам качественное приключение, которое существенно расширит границы знакомого игрового мира.

Где выйдет новое дополнение

Официальный запуск дополнения состоится одновременно на всех ведущих игровых платформах. Погрузиться в исследование неизведанных земель смогут владельцы персональных компьютеров, а также современных консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Компания Pearl Abyss показала первые кадры во время сентябрьской трансляции PlayStation State of Play в 2026 году, где продемонстрировала полноценный дебютный трейлер и рассказала о планах на релиз.

Почему ожидать от дополнения

Хотя разработчики держат многие секреты в тайне, официальный трейлер уже вызвал большой интерес среди поклонников жанра. В нем мы увидели строительство, напоминающее то, что предлагают в The Sims, магию и технологии, огромные машины и лазеры.

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