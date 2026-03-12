За тиждень до релізу Crimson Desert гравці масово скасовують передзамовлення – що сталося

Фентезійний екшен з відкритим світом Crimson Desert отримав захист Denuvo всього за тиждень до виходу. Рішення Pearl Abyss викликало хвилю критики серед гравців, які почали масово прибирати гру зі списків бажаного та скасовувати передзамовлення.

Південнокорейська компанія Pearl Abyss спочатку підняла інтерес до свого амбітного пригодницького бойовика Crimson Desert новим релізним трейлером, але майже одразу ж розчарувала частину аудиторії. Як помітили користувачі сервісу SteamDB, 12 березня приблизно опівдні на сторінці гри в Steam з'явилася згадка про використання антипіратської системи Denuvo.

Дивіться також Crimson Desert почала зворотний відлік до виходу: коли чекати гру

Чому новина про Denuvo викликала хвилю обурення?

Про впровадження захисту стало відомо буквально за тиждень до запуску гри – у момент, коли інтерес спільноти перебував на піку, а передзамовлення активно оформлювалися.

Реакція гравців виявилася миттєвою. На форумах Steam почали з'являтися численні обговорення, де користувачі повідомляли про втрату інтересу до проєкту, видалення його зі списку бажаного та негайне скасування оформлених передзамовлень.

Причини такого невдоволення мають підґрунтя. За роки існування Denuvo здобула репутацію не лише ефективного засобу боротьби з піратством, а й технології, яка може негативно впливати на продуктивність ігор.

Хоча подібні закиди не завжди підтверджуються на практиці, упереджене ставлення до системи серед частини геймерів залишається доволі сильним.

Водночас Crimson Desert уникла іншої поширеної проблеми сучасних релізів. У середині лютого Pearl Abyss офіційно підтвердила, що в грі не буде мікротранзакцій. Крім того, нещодавно з'явилися офіційні системні вимоги для Crimson Desert до комп'ютерів та консолей.

Коли вийде Crimson Desert?

Реліз Crimson Desert запланований на 20 березня. Гра стане доступною на ПК через Steam і Microsoft Store, на Mac в App Store, а також на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X і S. Раніше розробники вже представили повні системні вимоги та розповіли про технічні особливості версій для консолей.