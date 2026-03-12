Южнокорейская компания Pearl Abyss сначала подняла интерес к своему амбициозному приключенческому боевику Crimson Desert новым релизным трейлером, но почти сразу же разочаровала часть аудитории. Как заметили пользователи сервиса сервиса SteamDB, 12 марта примерно в полдень на странице игры в Steam появилось упоминание об использовании антипиратской системы Denuvo.

Почему новость о Denuvo вызвала волну возмущения?

О внедрении защиты стало известно буквально за неделю до запуска игры – в момент, когда интерес сообщества находился на пике, а предзаказы активно оформлялись.

Реакция игроков оказалась мгновенной. На форумах Steam начали появляться многочисленные обсуждения, где пользователи сообщали о потере интереса к проекту, удалении его из списка желаемого и немедленной отмене оформленных предзаказов.

Причины такого недовольства имеют под собой основания. За годы существования Denuvo получила репутацию не только эффективного средства борьбы с пиратством, но и технологии, которая может негативно влиять на производительность игр.

Хотя подобные упреки не всегда подтверждаются на практике, предвзятое отношение к системе среди части геймеров остается довольно сильным.

В то же время Crimson Desert избежала другой распространенной проблемы современных релизов. В середине февраля Pearl Abyss официально подтвердила, что в игре не будет микротранзакций. Кроме того, недавно появились официальные системные требования для Crimson Desert для компьютеров и консолей.

Когда выйдет Crimson Desert?

Релиз Crimson Desert запланирован на 20 марта. Игра станет доступной на ПК через Steam и Microsoft Store, на Mac в App Store, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Ранее разработчики уже представили полные системные требования и рассказали о технических особенностях версий для консолей.