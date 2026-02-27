Кат-сцена з Crimson Desert повторює легендарний момент з фільмів про Індіану Джонса
- Кат-сцена з гри Crimson Desert відтворює момент з фільму "Індіана Джонс: у пошуках втраченого ковчега" з заміною вогнепалу на кинжал.
- Геймери позитивно сприйняли цю сцену, сподіваючись на успішний реліз гри у 2026 році.
У мережі стала вірусною кат-сцена з майбутньої відеогри Crimson Desert, яка є явним посиланням на культовий момент з кінофільму Індіана Джонс: у пошуках втраченого ковчега.
Корейська рольова гра Crimson Desert продовжує завойовувати соцмережі напередодні релізу, повідомляє 24 Канал.
Crimson Desert копіює сцену з Індіани Джонса?
Амібтна RPG від Pearl Abyss планується до виходу 19 березня 2026 року, а поки що в мережі з'являється все більше деталей про проєкт.
Зокрема, завдяки допису від TheGameVerse в X стала вірусною одна з кат-сцен, при створенні якої розробники явно надихалися культовими пригодами найвідомішого археолога у світі.
Мова про фрагмент стрічки "Індіана Джонс: у пошуках втраченого ковчега", де протагоніст постає перед вельми майстерним мечником, однак знаходить куди кмітливіший спосіб розібратися з ним, аніж вступати у чесний поєдинок.
Сцена з фільму: дивіться відео
Вочевидь, у команді Pearl Abyss хтось є давнім шанувальником пригод Інді, оскільки саме цей момент фактично покадрово відтворили у грі, використавши кинжал замість вогнепалу.
Та ж сцена у грі: дивіться відео
Геймери у більшості позитивно сприйняли таку "великодку", а деякі навіть висловили сподівання, що Crimson Desert не "розіб'є їхнє серце як інші ігри, які обіцяли занадто багато".
Що відомо про Crimson Desert?
Масштабна RPG з відкритим світом вийде 19 березня 2026 року на ПК, PS5 та Xbox Series X/S.
Події гри розгорнуться на великому фентезійному континенті Пайвел, де гравець у ролі лідера групи найманців Кліффа боротиметься за виживання та вплив серед численних ворогуючих фракцій.
Crimson Desert обіцяє як ніколи живий світ, видовищні бої, купу побічних активностей та розгалужену систему прогресії персонажа, інформує RP Gamer.