Корейська рольова гра Crimson Desert продовжує завойовувати соцмережі напередодні релізу, повідомляє 24 Канал.

Crimson Desert копіює сцену з Індіани Джонса?

Амібтна RPG від Pearl Abyss планується до виходу 19 березня 2026 року, а поки що в мережі з'являється все більше деталей про проєкт.

Зокрема, завдяки допису від TheGameVerse в X стала вірусною одна з кат-сцен, при створенні якої розробники явно надихалися культовими пригодами найвідомішого археолога у світі.

Мова про фрагмент стрічки "Індіана Джонс: у пошуках втраченого ковчега", де протагоніст постає перед вельми майстерним мечником, однак знаходить куди кмітливіший спосіб розібратися з ним, аніж вступати у чесний поєдинок.

Сцена з фільму: дивіться відео

Вочевидь, у команді Pearl Abyss хтось є давнім шанувальником пригод Інді, оскільки саме цей момент фактично покадрово відтворили у грі, використавши кинжал замість вогнепалу.

Та ж сцена у грі: дивіться відео

Геймери у більшості позитивно сприйняли таку "великодку", а деякі навіть висловили сподівання, що Crimson Desert не "розіб'є їхнє серце як інші ігри, які обіцяли занадто багато".

Що відомо про Crimson Desert?