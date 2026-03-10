У чому звинувачують Valve?

Британська організація PRS for Music, що опікується правами композиторів, авторів пісень і музичних видавців, офіційно розпочала судове переслідування корпорації Valve. Основна претензія полягає в тому, що платформа Steam з моменту свого заснування нібито ніколи не мала відповідних ліцензій на використання музичних творів, які входять до складу ігор, що продаються через цей сервіс, пише IGN.

Представники PRS наголошують, що навіть якщо Valve не є розробником чи видавцем таких відомих серій, як Grand Theft Auto, FIFA (EA FC) чи Forza Horizon, сам факт надання доступу до музики через цифрові завантаження та стримінг у межах ігор вимагає окремого дозволу.

У Великій Британії законодавство розмежовує ліцензію на використання треку під час розробки гри та ліцензію на його подальше поширення через інтернет-магазини. Згідно з позицією PRS, ігрові платформи повинні мати таку ж ліцензію General Entertainment Online Licence, яку вже використовують сервіси Disney+, Netflix або Xbox для поширення розважального контенту.

Наразі організація налаштована рішуче: судовий процес триватиме, доки Valve не погодиться на конструктивний діалог та не отримає необхідні дозволи, які мають покривати використання музики як у минулому, так і в майбутньому.

Хто такі PRS?

Ця ситуація є особливо тривожною для Valve, оскільки PRS for Music відома своєю жорсткою політикою захисту прав:

У минулому організація навіть вимагала оплату за публічне виконання музики від жінки, яка вмикала радіо для своїх коней.

Організація також погрожувала штрафами продавчині, яка просто співала собі під ніс під час розкладання товарів на полицях.

Представники PRS підкреслюють, що якісні відеоігри неможливі без гарних саундтреків, тому творці музики заслуговують на справедливу винагороду за свій внесок.

Погані дні для Valve

Музичний скандал – лише частина юридичного шторму, що накрив компанію Гейба Ньюелла. 9 березня 2026 року проти Valve було подано ще один колективний позов у США від імені споживачів. Юридична фірма HBS Law звинувачує компанію у свідомому проєктуванні платформи для азартних ігор, яка приносить власникам величезні прибутки, пише TheGamer.

Позивачі стверджують, що система лутбоксів у Steam використовує ті ж психологічні тригери, що й ігрові автомати в казино, включаючи непередбачувані графіки винагород, ілюзію близької перемоги та цілодобову доступність.

Засновник HBS Law Стів Берман зазначив, що ситуація виглядає особливо кричущою, оскільки Valve було відомо про участь неповнолітніх у таких транзакціях. Замість того, щоб впровадити ефективні механізми перевірки віку чи батьківського контролю, компанія нібито навмисно налаштувала систему так, щоб вилучати більше грошей у дітей. Тепер юристи вимагають від Valve припинити незаконні гральні операції та виплатити компенсації в потрійному розмірі.

Ці позови доповнюють і без того довгий список юридичних проблем: