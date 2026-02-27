Корейская ролевая игра Crimson Desert продолжает завоевывать соцсети накануне релиза, сообщает 24 Канал.
Crimson Desert копирует сцену из Индианы Джонса?
Амибтная RPG от Pearl Abyss планируется к выходу 19 марта 2026 года, а пока что в сети появляется все больше деталей о проекте.
В частности, благодаря постуот TheGameVerse в X стала вирусной одна из кат-сцен, при создании которой разработчики явно вдохновлялись культовыми приключениями самого известного археолога в мире.
Речь о фрагменте фильма "Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега", где протагонист предстает перед весьма искусным мечником, однако находит куда более сообразительный способ разобраться с ним, чем вступать в честный поединок.
Сцена из фильма: смотрите видео
Видимо, в команде Pearl Abyss кто-то является давним поклонником приключений Инди, поскольку именно этот момент фактически покадрово воспроизвели в игре, использовав кинжал вместо огнестрела.
Та же сцена в игре: смотрите видео
Геймеры в большинстве положительно восприняли такую "пасхалку", а некоторые даже выразили надежду, что Crimson Desert не "разобьет их сердце как другие игры, которые обещали слишком много".
Что известно о Crimson Desert?
Масштабная RPG с открытым миром выйдет 19 марта 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
События игры развернутся на большом фэнтезийном континенте Пайвел, где игрок в роли лидера группы наемников Клиффа будет бороться за выживание и влияние среди многочисленных враждующих фракций.
Crimson Desert обещает как никогда живой мир, зрелищные бои, кучу побочных активностей и разветвленную систему прогрессии персонажа, информирует RP Gamer.