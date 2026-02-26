MachineGames начали активную работу над продолжением шутера Wolfenstein, сообщает Insider Gaming.

Первые детали Wolfenstein 3 раскрыли национальность протагонистки?

Источники издания MP1st сообщают, что студия начала кастинг на роли актеров для проекта, который сейчас имеет кодовое название "Valkyrie".

Детали "вакансии" выдали первые детали сюжета будущей игры. Как утверждается, история будет сосредоточена вокруг персонажа по имени София.

Героиня описана как украинская девочка возрастом 8-11 лет, которая осиротела в войну. Вскоре судьба сводит ее с героем первых двух частей – Уильямом Бласковицом.

Известны также некоторые детали характера героини. В частности, указано, что она травмирована войной, но является сильной личностью, которая выжила несмотря на все.

Старт кастингов якобы запланирован на апрель 2026 года, а съемки "motion capture" планируют начать где-то в конце 2026 года.

Итак, украинские геймеры получили лишний повод пристально следить за новостями об игре.

Что еще известно о продолжении Wolfenstein?