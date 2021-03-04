Компанія Paradox Interctive потішила шанувальників Crusader Kings III деталями про новий апдейт. У відеогрі можна буде стати поетом, а своїм роботам знайти різноманітне призначення.

Ми вже розповідали вам про перші деталі безплатного апдейту 1.3 для відеогри Crusader Kings III. Нагадаємо, що тоді розробники показали як буде виглядати зима у грі, а також відмітили різноманітні ефекти (проблеми), які виникають у цю пору року.

До теми Зима близько: перші деталі нового оновлення для відеогри Crusader Kings III

Одразу зазначимо, що це лише інформація про апдейт 1.3, а вийде це оновлення разом із першим глобальним DLC. До речі, деталями про це платне оновлення розробники планують поділитися вже 13 березня у рамках шоу Paradox Insider.

Новий щоденник розробників Crusader Kings III повністю присвячений механіці поезії. Варто зазначити, що у Crusader Kings II вже була характеристика "поет", але вона не суттєво впливала на геймплей. Цього разу у Paradox Interctive вирішили це виправити, а також добряче попрацювали над механікою поезії.

Розробники відзначили, що додадуть у відеогру повноцінний генератор випадкових віршів, який навіть буде дотримуватися рими. Щоправда, не варто розраховувати на щось глобальне, бо більшість віршів буде складатися лише з 2 чи 4 рядків, проте, їхній генератор може створювати назву цим роботам. Також розробники відзначили, що надалі планують спробувати розширити можливості своєї системи. Усі вірші можна поділити на 5 наступних тем:

Романтика – автор висловлює свою прихильність чи симпатію до певної особи.

Спадок – автор розмірковує про природу смерті, а також про свій вплив на світ.

Траур – автор описує свої емоції, які виникли після смерті близького персонажа.

Боротьба – автор розмірковує про необхідність захоплення влади, а також про свою майбутню славу.

Некомпетентність – автор засуджує та критикує певного героя за його слабкості.

Звісно, що вся ця поезія буде впливати й на геймплей у Crusader Kings III. Найгіршими віршами можна буде допитувати та катувати своїх в'язнів, у яких буде зростати рівень стресу. Найкращі роботи можна буде надсилати різноманітним персонажам у дипломатичних цілях. Щоправда, вони можуть розкритикувати та висміяти ваш вірш, якщо він їм не сподобається (така вона доля творця). Також зрозуміло, що віршами можна буде спокушати персонажів протилежної статі, а також заводити романи.

Зазначимо, що розробники вже встигли вибачитися за якість деяких віршів, а з повною версією їхнього щоденника можна ознайомитися за цим посиланням.

Катування в'язнів поезією та приклад поганого віршу / світлина з блогу Crusader Kings

Романтична версія та приклад гарного віршу / світлина з блогу Crusader Kings

Приклад віршу, який дуже не сподобався адресату / світлина з блогу Crusader Kings