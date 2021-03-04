Компания Paradox Interctive порадовала поклонников Crusader Kings III деталями о новом апдейте. В видеоигре можно будет стать поэтом, а своим работам найти разнообразное назначение.

Мы уже рассказывали вам о первых деталях бесплатного апдейта 1.3 для видеоигры Crusader Kings III. Напомним, что тогда разработчики показали как будет выглядеть зима в игре, а также отметили различные эффекты (проблемы), возникающие в это время года.

К теме Зима близко: первые детали нового обновления для видеоигры Crusader Kings III

Сразу отметим, что это лишь информация о апдейте 1.3, а выйдет это обновление вместе с первым глобальным DLC. Кстати, деталями об этом платном обновлении разработчики планируют поделиться уже 13 марта в рамках шоу Paradox Insider.

Новый дневник разработчиков Crusader Kings III полностью посвящен механике поэзии. Стоит отметить, что в Crusader Kings II уже была характеристика "поэт", но она не существенно влияла на геймплей. На этот раз в Paradox Interctive решили это исправить, а также хорошо поработали над механикой поэзии.

Разработчики отметили, что добавят в видеоигру полноценный генератор случайных стихов, который даже будет соблюдать рифму. Правда, не стоит рассчитывать на что-то глобальное, потому что большинство стихов будет состоять только из 2 или 4 строк, однако, их генератор может создавать название этим работам. Также разработчики отметили, что в дальнейшем планируют попробовать расширить возможности своей системы. Все стихи можно разделить на 5 следующих тем:

Романтика – автор выражает свое расположение или симпатию к определенному лицу.

Наследие – автор размышляет о природе смерти, а также о своем влиянии на мир.

Траур – автор описывает свои эмоции, возникшие после смерти близкого персонажа.

Борьба – автор рассуждает о необходимости захвата власти, а также о своей будущей славе.

Некомпетентность – автор осуждает и критикует определенного героя за его слабости.

Конечно, вся эта поэзия будет влиять и на геймплей в Crusader Kings III. Худшими стихами можно будет допрашивать и пытать своих заключенных, в которых будет расти уровень стресса. Лучшие работы можно будет отправлять разнообразным персонажам в дипломатических целях. Правда, они могут раскритиковать и высмеять ваш стих, если он им не понравится (такая она судьба творца). Также понятно, что стихами можно будет соблазнять персонажей противоположного пола, а также заводить романы.

Отметим, что разработчики уже успели извиниться за качество некоторых стихов, а с полной версией их дневника можно ознакомиться по этой ссылке.

Пытки заключенных поэзией и пример плохого стихотворения / фотография из блога Crusader Kings

Романтическая версия и пример хорошего стихотворения / фотография из блога Crusader Kings

Пример стиха, который очень не понравился адресату / фотография из блога Crusader Kings