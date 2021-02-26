Paradox Interctive рассказала об особенностях нового апдейта для Crusader Kings III. На этот раз ключевым нововведением станет зима и проблемы, связанные с этим временем года.

Разработчики из Paradox Interactive в официальном блоге поделились первой информацией о грядущем обновлении для Crusader Kings III. Раскрывать все детали представители компании пока не стали, но интересными данными все равно порадовали поклонников видеоигры.

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Сразу отметим, что это лишь информация о апдейте 1.3, а выйдет это обновление вместе с первым глобальным DLC. Кстати, деталями об этом платном обновлении разработчики планируют поделиться уже 13 марта в рамках шоу Paradox Insider.

Апдейт 1.3 также должен понравиться всем фанатам Crusader Kings III. Ключевым нововведением этого обновления станет зима и различные проблемы, возникающие во время этого времени года. С началом календарной зимы игровая карта будет покрываться снегом, а всего есть 3 ее разновидности: мягкая, нормальная и суровая. Первые два варианта характерны для Центральной и Южной Европы, а третий – северным краям, Монголии и Тибету. Разработчики постарались сделать так, чтобы разновидность зимы можно было определить посмотрев прямо на карту.

Понятно, что морозные периоды будут влиять и на игровой процесс. В очень холодные зимы армии будут быстрее использовать припасы, а также может расти уровень смертности. Некоторые воины будут получать различные штрафы и терять свою эффективность в это время (кавалерия). Правда, некоторые бойцы в снегах воюют эффективнее – горцы или тибетские воины. Очевидно, что теперь нужно будет планировать военные кампании тщательно, а также учитывать все эти эффекты.

Интересно, что в зимние периоды изменятся и звуки в игре: птички полетели на юг, а животные попрятались, поэтому в это время можно будет услышать только вой холодного ветра. Также разработчики немного изменили карту (Ирландия и Италия), а с полным списком обновлений апдейта 1.3 можно ознакомиться по этой ссылке.

Зима в видеоигре Crusader Kings III / фотография из блога Crusader Kings

Бонусные эффекты от зимы / фотография из блога Crusader Kings