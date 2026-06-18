Про це повідомляє видавництво Paradox Interactive та студія Paradox Development Studio.

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Розробники оголосили дату виходу By God Alone – наступного великого доповнення для історичної стратегії Crusader Kings III. Реліз DLC запланували на 30 вересня 2026 року.

Головна особливість доповнення полягає в тому, що вперше серія дозволить повноцінно зануритися в життя церковних правителів. Гравці зможуть керувати теократичними володарями, зокрема архієпископами, а також піднятися до найвищої посади в католицькому світі – Папи Римського.

У Paradox описують новий контент як спробу показати складне переплетіння політики, віри та боротьби за вплив у середньовічній Європі.

Боріться зі спокусами, поки ваші правителі намагаються дотримуватися догматів своєї віри, і спробуйте вижити в протистоянні з церковною владою, авторитету якої підкоряються як земля, так і небеса,

– зазначають розробники.

Релігійні суперечки, собори та Великий розкол

By God Alone значно розширить релігійну складову гри. Користувачі отримають можливість ініціювати та проводити богословські дискусії, впливати на розвиток церковних доктрин і брати участь у ключових історичних подіях.

Серед нових механік заявлені:

релігійні дебати та суперечки;

переговори щодо розподілу влади між монархами та папством;

участь у Вселенських соборах;

події, пов'язані з Великим розколом християнської церкви;

нова система духовного розвитку персонажів;

оновлена механіка догматів віри;

динамічні святі місця, які змінюватимуться залежно від ситуації у світі гри.

Фактично Paradox намагається зробити релігію не просто додатковим параметром персонажа, а повноцінним інструментом політичної боротьби. Це особливо важливо для Crusader Kings 3, де інтриги, дипломатія та особисті амбіції персонажів часто відіграють більшу роль, ніж військові кампанії.

Частина великого п'ятого сезону підтримки

Доповнення увійде до складу сезонного набору Chapter 5. Окремо By God Alone коштуватиме 20 доларів.

Разом із новим анонсом розробники також представили сюжетний трейлер, який демонструє атмосферу церковних інтриг та боротьби за духовну владу в середньовічній Європі.

Водночас By God Alone стане не єдиним великим оновленням у межах п'ятого сезону підтримки гри. У четвертому кварталі Paradox також планує випустити розширення Silk & Silver, подробиці про яке компанія поки що розкриває обмежено.

Понад шість років розвитку гри

Crusader Kings 3 дебютувала на персональних комп'ютерах 1 вересня 2020 року і швидко стала однією з найуспішніших глобальних стратегій Paradox. Навесні 2022 року гра з'явилася також на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X і S.

За роки після релізу проєкт отримав низку великих доповнень, які розширювали дипломатію, рольові механіки, економіку та культуру різних регіонів світу. Нове DLC продовжує цей курс, але цього разу акцент зміщується на одну з найвпливовіших сил середньовіччя – церкву.

Для шанувальників серії це означає ще більше можливостей створювати альтернативну історію: від скромного єпископа до людини, яка визначає долю всієї християнської Європи.