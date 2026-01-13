Стало відомо скільки Valve заробили на CS 2 у 2025 році – сума зносить дах
- Valve отримала понад 1,16 мільярда доларів доходу від Counter-Strike 2 у 2025 році, з більшістю прибутків від продажу ключів до кейсів.
- Комісії на ринку предметів Steam принесли Valve близько 160 мільйонів доларів, проте обрахунки є приблизними через обмеженість даних.
Аналітики підрахували скільки грошей своїм творцям міг принести легендарний шутер Counter-Strike 2 у 2025 році. Цифра вражає уяву.
З огляду на свою модель монетизації, Counter-Strike Global Offensive, а нині й CS 2 щорічно приносить своїм творцям з Valve величезні статки, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.
Скільки грошей Valve приніс CS 2?
Нова інформація від блогера ZestyJesus стверджує, що Valve отримала понад 1 мільярд доларів доходу від Counter-Strike 2 протягом 2025 року.
Аби провести аналіз, ентузіаст зі своїм колегою створили інструмент для збору та агрегації даних про продажі скінів на ринку спільноти Steam, а також використали загальнодоступну статистику відкриття "кейсів".
Дослідження охопило період з листопада 2024 року по листопад 2025 та розділило дохід Valve від CS2 на два основні потоки: внутрішньоігровий магазин та ринок предметів спільноти Steam.
Деталі дослідження: дивіться відео
Як виявилося, сумарно Valve заробила понад 1,16 мільярда доларів на Counter-Strike 2 у 2025 році.
Причому більшість надходила від продажу ключів до кейсів, в той час, як "пасивний" дохід з комісій на ринку предметів Steam склав близько 160 мільйонів доларів.
Водночас блогер зауважив, що його обрахунки є досить приблизними, оскільки бажані дані неможливо виміряти достеменно точно за допомогою загальнодоступних джерел.
Який рекорд заробітку Valve у Steam?
На противагу CS 2, увесь цифровий майданчик продажу відеоігор всього лиш за грудень 2025 року отримав рекордний валовий дохід у понад 1,6 мільярда доларів.
При цьому у період з 21 грудня 2025 по 4 січня 2026 року безперечним лідером за кількістю продажів в Steam стала гра ARC Raiders, яка розійшлася тиражем у 1,2 мільйона копій.
Продажі проєкту принесли Valve близько 32 мільйонів доларів.