Стало известно сколько Valve заработали на CS 2 в 2025 году – сумма сносит крышу

Аналитики подсчитали сколько денег своим создателям мог принести легендарный шутер Counter-Strike 2 в 2025 году. Цифра поражает воображение.

Учитывая свою модель монетизации, Counter-Strike Global Offensive, а ныне и CS 2 ежегодно приносит своим создателям из Valve огромное состояние, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Сколько денег Valve принес CS 2?

Новая информация от блогера ZestyJesus утверждает, что Valve получила более 1 миллиарда долларов дохода от Counter-Strike 2 в течение 2025 года.

Чтобы провести анализ, энтузиаст со своим коллегой создали инструмент для сбора и агрегации данных о продажах скинов на рынке сообщества Steam, а также использовали общедоступную статистику открытия "кейсов".

Исследование охватило период с ноября 2024 года по ноябрь 2025 и разделило доход Valve от CS2 на два основных потока: внутриигровой магазин и рынок предметов сообщества Steam.

Как оказалось, суммарно Valve заработала более 1,16 миллиарда долларов на Counter-Strike 2 в 2025 году.

Причем большинство поступало от продажи ключей к кейсам, в то время, как "пассивный" доход с комиссий на рынке предметов Steam составил около 160 миллионов долларов.

В то же время блогер заметил, что его расчеты являются весьма приблизительными, поскольку желаемые данные невозможно измерить точно с помощью общедоступных источников.

Какой рекорд заработка Valve в Steam?