Какие игры стали самыми популярными во время зимних распродаж?
Аналитическая компания Alinea Analytics зафиксировала рост дохода Steam на 22,7% по сравнению с декабрем 2024 года. Этот показатель даже превзошел предыдущий максимум декабря 2020 года, когда платформа заработала 1,4 миллиарда на волне пандемического бума видеоигр, пишет 24 Канал.
В период между 21 декабря 2025 и 4 января 2026 года бесспорным лидером по количеству продаж стала игра ARC Raiders:
Проект реализовал более 1,2 миллиона копий именно за этот праздничный промежуток времени.
В целом игра пересекла отметку в 12 миллионов проданных копий на всех платформах, из которых 7 миллионов приходится именно на Steam.
Разработчики применили удачную стратегию, предоставив 20-процентную скидку в самый горячий период.
Результат превзошел все ожидания – только 26 декабря, в День подарков, игра разошлась тиражом 250 тысяч экземпляров.
Количество ежедневных активных пользователей достигло рекордных 3,2 миллиона на всех платформах, из которых 53% играли через Steam.
Однако по общему доходу в этот период ARC Raiders заняла второе место, заработав более 32 миллионов долларов. Первенство традиционно удержала Counter-Strike 2, которая остается самым прибыльным проектом на платформе Valve.
Среди других проектов, воспользовавшихся праздничным ажиотажем:
Detroit: Become Human от студии Quantic Dream. Игра продала почти 993 тысячи копий благодаря беспрецедентной скидке с 40 до 4 долларов, что стало самой низкой ценой с момента выхода игры на Steam в 2020 году. Предыдущий минимум составлял 8 долларов. Хотя из-за низкой стоимости общий доход составил лишь 3,2 миллиона, это позволило игре превысить отметку в 7 миллионов проданных копий на платформе и заработать более 150 миллионов общего дохода на Steam.
Кооперативная игра о скалолазании PEAK продолжила свой триумфальный марш, реализовав еще 779 тысяч копий. Проект использует разумную ценовую стратегию, которая позволила ему преодолеть отметку в 16 миллионов проданных копий на Steam.
Icarus от создателя легендарной DayZ Дина Холла продала 735 тысяч экземпляров благодаря самой большой за всю историю скидке – с 35 долларов до всего 3 долларов. Игра, выпущенная четыре года назад, сформировала сильное сообщество на платформе и превысила 3,5 миллиона проданных копий в Steam. В этом квартале запланирован выход консольных версий.
Battlefield 6 добавила к своим показателям еще 706 тысяч копий на Steam. Тридцатипроцентная скидка помогла превратить часть нерешительных пользователей из списков желаний в реальных покупателей.
Кооперативный хоррор R.E.P.O. разошелся тиражом 666 тысяч копий за двухнедельный период, приблизив общее количество продаж к жутким 20 миллионам. Периодические распродажи регулярно возвращают этот проект в топы чартов Steam.
Slay the Spire реализовала 590 тысяч копий, достигнув более 9 миллионов общих продаж на платформе. Игра получила исторически самую низкую цену во время зимней распродажи – всего 2 доллара вместо 25 долларов. Такая стратегия не случайна – в разработке находится Slay the Spire II, запуск которого в раннем доступе запланирован на март, по данным IGN. Дополнительные 1,2 миллиона дохода – это приятный бонус, но главная цель заключается в расширении аудитории и поддержании актуальности бренда в преддверии выхода продолжения.