Что нужно знать о cairne и его новой команде?

Ninjas in Pyjamas объявили о подписании Артема "cairne" Мушинского, который перешел из Inner Circle. Таким образом организация вернулась к полному составу после того, как в декабре на скамейку запасных был переведен Мишель "ewjerkz" Пинто. Для шведского клуба это решение имеет не только кадровое, но и игровое значение, поскольку команда долгое время искала оптимальный баланс ролей, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Украинский рифлер, которому сейчас 23 года, считается более органичным исполнителем для агрессивных позиций по захвату пространства. Именно с этими ролями ewjerkz испытывал трудности в первой половине года, из-за чего часть его обязанностей после летних изменений в составе взял на себя Каспер "xKacpersky" Габара. Приход cairne позволяет NiP вернуть более четкую ролевую структуру и уменьшить нагрузку на других игроков.

Статистика Мушинского за 2025 год выглядит убедительной:

За 291 сыгранную карту он удерживал средний рейтинг на уровне 1,20.

Сезон для него начался с победы на LAN-турнире Level Up LUND, после чего Inner Circle добавили несколько онлайн-трофеев.

Отдельно отмечается выступление команды на ESL Pro League Season 22, где cairne вместе с Dawy стал одним из лидеров состава. Inner Circle прошли первую стадию с результатом 3 – 0, а украинец завершил этап с рейтингом 1,21.



Артем "cairne" Мушинский после Level Up LUND / Фото из соцсетей Артема Мушинского

Для Ninjas in Pyjamas этот трансфер происходит на фоне относительно успешного, но незавершенного выступления на StarLadder Budapest Major. Команда уверенно прошла Stage 1 с результатом 3 – 1, а в Stage 2 стартовала с двух побед подряд. Однако серия поражений от FaZe, PARIVISION и 3DMAX остановила NiP в шаге от решающих матчей.

В конце декабря коллектив также одержал победу на Roman Imperium Cup III, где играл с заменой в виде Павле "Maden" Босковича. Этот результат позволил команде получить приглашение на Stage 1 турнира IEM Kraków.

Какой будет его первая игра?

Дебют cairne в составе Ninjas in Pyjamas запланирован на онлайн-стадию BLAST Bounty Season 1, где команда встретится с Liquid. Именно этот матч должен дать первое представление о том, насколько быстро украинец адаптируется к новой системе и сможет ли NiP конвертировать индивидуальную форму игрока в командный результат. Турнир стартует уже 22 января и продлится до 25 января, по данным Liquipedia.

Текущий состав Ninjas in Pyjamas выглядит так: