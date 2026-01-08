Что происходит с карьерой xNova?

Подводя личные итоги 2025 года, саппорт команды Xtreme Gaming Цзянь Вэй "xNova" Яп рассказал о чрезвычайно сложном периоде в своей профессиональной деятельности. По его словам, этот год был едва ли не худшим во всей его жизни, поскольку в самом начале сезона он оказался в глубокой эмоциональной пропасти. Киберспортсмен признался, что пережил настоящее падение на дно, которое сопровождалось серьезными психологическими трудностями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

Среди основных проблем, с которыми ему пришлось бороться, были постоянная депрессия, неуверенность в собственных силах, ощущение полной растерянности и даже страх перед авиаперелетами. Несмотря на то, что xNova отдавал карьере все свои ресурсы и силы, ситуация длительное время только ухудшалась, что приводило к тотальному эмоциональному истощению.

После нескольких месяцев, проведенных вне активной соревновательной сцены, игрок попытался найти себя в обычной жизни, абстрагированной от киберспорта. Однако уже во второй половине года он начал постепенно возвращаться к игре, что кардинально изменило его мировосприятие.

Изменения стали заметными, по его словам, когда он снова почувствовал драйв от турниров и возобновил общение со старыми друзьями и бывшими коллегами по командам. Это позволило ему не только вернуть уверенность, но и начать получать искреннее удовольствие от каждого момента соревновательного процесса. Сам игрок описывает это состояние как настоящее перерождение и возможность лучше узнать самого себя.



Цзянь Вэй "xNova" Яп / Фото PGL

Путь игрока в течение 2025 года был насыщен изменениями клубов и результатов:

В первой половине сезона он выступал за европейский коллектив OG Esports. Вместе с этой командой он занял четвертое место на RES Regional Champions, десятое место на BLAST Slam I и завоевал бронзу на Asian Dragon Series – Continental Collision.

После этого периода киберспортсмен перешел в Azure Ray, однако этот этап оказался неудачным: команда распалась после поражения в квалификациях к важнейшему турниру года – The International 2025.

Несмотря на все препятствия, xNova все же смог попасть на The International 2025, но уже в составе Xtreme Gaming. Сначала он присоединился к команде как запасной игрок, но впоследствии закрепился в основном ростере. Это решение принесло команде значительные успехи: второе место на The International 2025, третье место на турнире Clavision DOTA2 Masters 2025 – Snow-Ruyi и четвертую позицию на DreamLeague Season 27. К концу года коллектив стал стабильным участником почти всех турниров первого эшелона, как можно увидеть из данных Liquipedia.

Впереди у команды новые вызовы. Уже в феврале 2026 года Xtreme Gaming примет участие в турнире BLAST Slam VI, куда они попали через региональные отборочные игры. Основная часть этого соревнования с призовым фондом в 1 миллион долларов пройдет на Мальте с 13.02.2026 по 15.02.2026. Кроме того, коллектив получил прямое приглашение на DreamLeague Season 28. Этот турнир будет проходить в онлайн-формате в период с 05.01.2026 по 01.03.2026, что обещает насыщенный старт нового игрового сезона для игрока, который смог преодолеть свои внутренние кризисы.