Вперше за 10 років у CS 2 з'явився унікальний скін вартістю в понад 1 мільйон доларів

На ринку скінів зброї у відеогрі Counter-Strike 2 сталася справжня сенсація, адже відомий стрімер знайшов доказ існування AK-47 вартістю у 1 мільйон доларів, який впродовж 10 років вважали нереальним.

Скіни у Counter-Strike завжди вражали спільноту своїми неймовірними цінами й нещодавно до переліку коштовних віртуальних предметів додалася знахідка відомого стрімера.

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У 2013, ще тоді в CS:GO, було додано скін AK-47 Case Hardened, який одразу приглянувся гравцям та колекціонерам.

Особливо цінною стала його StatTrak версія з 661 візерунком, який вважається найкращим для цієї зброї, оскільки має найбільше "синього" кольору за що навіть отримав окрему назву "Blue Gem".

Цікаво, що вартість скінів у CS залежить від багатьох факторів, серед яких:

візерунок малюнку чи зафарбування

стан зброї (від "щойно з фабрики" до "понівеченого в боях")

наявність наліпок

наявність вбудованого лічильника вбивств StatTrek

AK-47 Case Hardened у CS 2 / Фото Valve

Впродовж 10 років у грі неодноразово бачили та навіть продавали за шалені гроші AK-47 Case Hardened різної якості, однак ще ніколи на ринку не з'являвся екземпляр у стані "щойно з заводу".

Аж ось, 15 січня відомий стрімер та торговець скінами ohnePixel знайшов в базі даних китайського торгового сайту Buff саме цю версію коштовного предмета, яка давно вважалася міфом.

Геймер опублікував повідомлення про знахідку в соцмережі X, написавши, що цей AK-47 вартує від 800 тисяч до 1 мільйона доларів.

Однак, враховуючи ажіотаж навколо ймовірного лота серед колекціонерів, є всі причини думати, що реальна ціна продажу може бути ще вищою.

, ніж Karambit Case Hardened з 387 візерунком має орієнтовну вартість понад 1,5 мільйона доларів та вважається експертами найдорожчим скіном у Counter-Strike 2.

Щоправда, наразі незрозуміло, кому саме належить цей "міфічний" предмет і чи продається він узагалі.