Чому класика перемагає інновації?

Індустрія відеоігор звикла до того, що нові ітерації популярних франшиз повністю поглинають свою аудиторію, проте серія Counter-Strike вкотре доводить зворотне. На початку липня 2026 року Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) продемонструвала вражаючий результат, досягнувши нового піку онлайн-активності з моменту свого повернення в магазин Steam. Першого липня 2026 року гра зафіксувала одночасну присутність 68 231 гравця, що стало найвищим показником за останні кілька місяців, пише видання Insider Gaming.

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Цей успіх виглядає особливо значущим, якщо врахувати контекст розповсюдження гри. Valve відновила CS:GO як окремий продукт у березні 2026 року, вивівши її з тіні Counter-Strike 2 (CS2). Попри це, знайти сторінку шутера в магазині Steam звичайним пошуком практично неможливо – гравці змушені використовувати прямі посилання або шукати проєкт у глибоких архівах бібліотеки. Відсутність маркетингової підтримки та "прихований" статус не завадили грі посісти 28-ме місце у списку найпопулярніших проєктів платформи, випередивши такі хіти, як Baldur's Gate 3 та Rainbow Six Siege.

Франшиза завжди мала таку властивість: кожна версія, як правило, зберігає власну лояльну частку гравців, а не повністю поглинає попередню,

– пише журналістка Games.gg Еліза Крічтон-Стюарт.

Технічні нюанси та м'язова пам'ять

Основною причиною такого масового повернення користувачів до версії 2012 року став технічний розрив між старою та новою частинами. Хоча CS2 запропонувала сучасний двигун, покращену візуальну складову та перероблену систему тікрейту, значна частина професійної спільноти та ветеранів відчула дискомфорт. Протягом десятиліття гравці відточували траєкторії польоту гранат, патерни віддачі зброї та специфічні рухи персонажів, які в новій версії працюють інакше.

Для багатьох фанатів CS:GO залишається еталоном тактильного відчуття гри. Різниця в реєстрації влучань та робота двигуна Source 1 створюють умови, які важко відтворити на новішому Source 2. Попри те, що пікова кількість гравців у CS2 перевищує 1,86 мільйона осіб, задоволеність аудиторії вказує на певні проблеми наступника. Згідно з даними сервісу SteamDB, стара версія має 96 відсотків позитивних відгуків, тоді як рейтинг CS2 тримається на рівні 85 відсотків.

Рішення Valve щодо бек-каталогу все ще можуть змінювати ситуацію в чартах найпопулярніших ігор Steam навіть через десятиліття після виходу проєкту,

– заявив журналіст видання Shanethegamer Тейн Варекура.

Майбутнє двох проєктів на одній платформі

Ситуація, що склалася, є унікальною для ринку живих сервісів. Замість того, щоб змушувати гравців приймати безальтернативні зміни, Valve дозволила існувати двом версіям паралельно. Це задовольняє запит на ностальгію та зберігає базу користувачів, які могли б просто піти з франшизи через незгоду з оновленнями. Хоча CS2 залишається головним майданчиком для кіберспортивних турнірів Majors та великих спонсорських контрактів, CS:GO сформувала стабільну нішу для аматорських матчів та тренувань.

Зростання показників після початкового ажіотажу в березні вказує на те, що це не просто тимчасовий спалах інтересу. Спільнота навколо старої гри продовжує відбудовуватися, а сарафанне радіо залучає нових учасників. Valve продовжує забезпечувати мінімальну підтримку серверів, що дозволяє системі підбору матчів працювати без збоїв. Навіть без оновлення контенту CS:GO довела, що ідеально вивірена ігрова механіка може бути ціннішою за сучасну графіку та маркетингові обіцянки.