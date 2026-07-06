Очікування Grand Theft Auto 6 супроводжується не лише рекордною кількістю переглядів трейлерів, а й запеклими дискусіями навколо фінансового питання, повідомляє Kotaku.

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Світ відеоігор завмер у передчутті виходу Grand Theft Auto 6, який обіцяє стати найбільшою медіаподією десятиліття. Однак разом із ажіотажем зростає і занепокоєння щодо вартості цієї розваги.

Нова частина серії не просто піднімає планку якості, а й встановлює новий ціновий стандарт – 80 доларів (3 499 гривень) за базове видання. Попри те, що в мережі поширюються аргументи про відносну "дешевизну" гри з урахуванням інфляції, як от у матеріалі indiatimes, реальність виявляється значно суворішою для кінцевого споживача.

Аналіз історичних даних свідчить, що поріг входу в гру ніколи не був таким високим. Якщо раніше вихід нової частини GTA часто збігався зі зниженням цін на консолі, то зараз ситуація кардинально протилежна.

До прикладу, у 1997 році, коли світ побачив першу Grand Theft Auto, комплект із приставки PlayStation та диска з грою коштував приблизно 200 доларів. З урахуванням інфляції станом на 2026 рік ця сума становить близько 415 доларів.

Найвигіднішим моментом для фанатів був запуск GTA 2 у 1999 році: завдяки значному здешевленню PlayStation до 99 доларів, повний комплект обходився лише у 150 доларів, що сьогодні еквівалентно 298 доларам.

Зараз же комплект з базової PS5 без дисковода та гри вартуватиме геймерам приблизно 680 доларів.

Навіть якщо врахувати інфляцію, купівля GTA 6 та нової PlayStation 5 – це найдорожчий спосіб зануритися у франшизу за всю її історію,

– стверджує журналіст Kotaku Зак Цвізен.

Скільки коштувала PlayStation та GTA у різні покоління / Фото Kotaku

Однією з головних причин такого здорожчання став глобальний дефіцит оперативної пам'яті (RAM), який охопив світовий ринок. Це призвело до того, що ціни на консолі, які вже давно мали б знизитися через свій вік, навпаки, тримаються на високому рівні або навіть зростають.

Для тих, хто шукає бодай якийсь спосіб зекономити, але пограти в GTA 6, найдоступнішим варіантом залишається Xbox Series S. Хоча ця консоль не зможе забезпечити максимальну якість графіки, вона стане найдешевшим вхідним квитком у нову еру від Rockstar.

Іншим варіантом є чекати як мінімум рік, а то й довше, поки Rockstar не випустять версію GTA 6 для ПК.