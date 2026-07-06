Ожидание выхода Grand Theft Auto 6 сопровождается не только рекордным количеством просмотров трейлеров, но и жаркими дискуссиями вокруг финансового вопроса, сообщает Kotaku.

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Сколько стоит "билет" в Вайс-Сити в 2026 году?

Мир видеоигр замер в предвкушении выхода Grand Theft Auto 6, который обещает стать крупнейшим медиасобытием десятилетия. Однако вместе с ажиотажем растет и беспокойство по поводу стоимости этого развлечения.

Новая часть серии не просто поднимает планку качества, но и устанавливает новый ценовой стандарт – 80 долларов (3 499 гривен) за базовую версию. Несмотря на то, что в сети распространяются аргументы об относительной "дешевизне" игры с учетом инфляции, как, например, в материале indiatimes, реальность оказывается гораздо суровее для конечного потребителя.

Анализ исторических данных показывает, что порог входа в игру никогда не был таким высоким. Если раньше выход новой части GTA часто совпадал со снижением цен на консоли, то сейчас ситуация кардинально противоположная.

Например, в 1997 году, когда мир увидел первую Grand Theft Auto, комплект из приставки PlayStation и диска с игрой стоил примерно 200 долларов. С учетом инфляции по состоянию на 2026 год эта сумма составляет около 415 долларов.

Самым выгодным моментом для фанатов стал запуск GTA 2 в 1999 году: благодаря значительному удешевлению PlayStation до 99 долларов полный комплект обходился всего в 150 долларов, что сегодня эквивалентно 298 долларам.

Сейчас же комплект из базовой PS5 без дисковода и игры обойдется геймерам примерно в 680 долларов.

Даже с учетом инфляции покупка GTA 6 и новой PlayStation 5 – это самый дорогой способ окунуться в франшизу за всю ее историю,

– утверждает журналист Kotaku Зак Цвизен.

Сколько стоили PlayStation и GTA в разные поколения / Фото Kotaku

Одной из главных причин такого подорожания стал глобальный дефицит оперативной памяти (RAM), охвативший мировой рынок. Это привело к тому, что цены на консоли, которые уже давно должны были снизиться из-за своего возраста, напротив, держатся на высоком уровне или даже растут.

Для тех, кто ищет хоть какой-то способ сэкономить, но при этом поиграть в GTA 6, самым доступным вариантом остается Xbox Series S. Хотя эта консоль не сможет обеспечить максимальное качество графики, она станет самым дешевым входным билетом в новую эру от Rockstar.

Другой вариант – подождать как минимум год, а то и дольше, пока Rockstar не выпустит версию GTA 6 для ПК.