Зовсім нещодавно було встановлено рекорд з вартості продажу одного скіна у CS:GO, аж ось мережу сколихнула ще одна гучна угода.

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Після анонсу Counter-Strike 2 ринок предметів CS:GO перетворився у суцільний хаос, а рекордні угоди стали траплятися мало не щотижня.

Про чергову з них повідомив користувач твітера та трейдер під ніком zipeL, якому методом аукціону вдалося заробити шестизначну суму на віртуальному предметі.

Геймер запропонував колекціонерам поторгуватися за скін для основної штурмової гвинтівки контртерористів – M4A4 під назвою Howl, до того ж оздоблений чотирма коштовними наліпками BUYPOWER EMS One Katowice 2014.

Найдорожча продана "емка" в історії гри / Фото з твітера

Торги тривали декілька днів, однак фінальною ставкою стала приголомшлива сума у 210 тисяч доларів.

Хоча це далеко до рекордного продажу в історії гри, це все ж стало рекордом для конкретно цього виду озброєння у CS:GO.