Скіни в CS:GO можуть коштувати справді дорого, а рекордний продаж, що відбувся не так давно, й узагалі може шокувати людину не знайому зі специфікою ринку гри.

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Серед факторів, що впливають на вартість скінів чільне місце посідає їх візерунок (паттерн). Кожна зброя має понад 1000 його варіантів, тобто два однакові за скіном AK-47 можуть виглядати дуже по-різному.

Саме завдяки цьому, наприклад, AK-47 Case Hardened із візерунком "661" є одним з найдорожчих предметів в CS:GO, тому що на ньому більше синього кольору, ніж на інших 999 варіаціях.

Однак, зараз мова йтиме про значно дешевший скін, який, втім суттєво зріс в ціні через кумедну особливість. Мова про пістолет Five-Seven під назвою "Камі", візерунок під номером 909 якого дуже нагадує геймерам… вульву.

Контроверсійний скін у CS:GO / Фото з твітеру

Така варіація пістолета навіть отримала прізвисько "pussy pattern", а у твітері торговець скінами CS:GO підтвердив його продаж за 1300 євро (1430 доларів) у стані "після польових випробувань", що теж впливає на ціну.

Зазначимо, що інші візерунки цього скіна продаються за ціною від 2 до 5 доларів.

Хоча сума в 1400 доларів США блідне у порівнянні з цінами деякі предмети в CS:GO, це все одно неймовірно кумедний прецедент.