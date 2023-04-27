Скины в CS:GO могут стоить действительно дорого, а рекордная продажа, состоявшаяся не так давно, и вовсе может шокировать человека не знакомого со спецификой рынка игры.

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Среди факторов, влияющих на стоимость скинов ведущее место занимает их узор (паттерн). Каждое оружие имеет более 1000 его вариантов, то есть два одинаковых по скину AK-47 могут выглядеть совсем по-разному.

Именно благодаря этому, например, AK-47 Case Hardened с узором "661" является одним из самых дорогих предметов в CS:GO, потому что на нем больше синего цвета, чем на других 999 вариациях.

Однако, сейчас речь пойдет о значительно более дешевом скине, который, впрочем, существенно вырос в цене из-за забавной особенности. Речь о пистолете Five-Seven под названием "Ками", узор под номером 909 которого очень напоминает геймерам… вульву.

Контроверсионный скин в CS:GO / Фото с твиттера

Такая вариация пистолета даже получила прозвище "pussy pattern", а в твиттере торговец скинами CS:GO подтвердил его продажу за 1300 евро (1430 долларов) в состоянии "после полевых испытаний", что тоже влияет на цену.

Отметим, что другие узоры этого скина продаются по цене от 2 до 5 долларов.

Хотя сумма в 1400 долларов США бледнеет по сравнению с ценами на некоторые предметы в CS:GO, это все равно невероятно забавный прецедент.