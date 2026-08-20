Витік геймплею, кат-сцен та карти штату Леоніда з довгоочікуваної гри Rockstar відбувся завдяки таємничому хакеру чи групі хакерів Cyberleek. Стверджується, що за цим зливом стоїть благородна мета, але реальність може виявитися набагато банальнішою, повідомляє Dexerto.

Благородна мета чи спосіб наживи

У своїх заявах представники Cyberleek стверджують, що розпочали акцію протесту проти погіршення ситуації в ігровій індустрії, зокрема через агресивну монетизацію.

Організатори маніфесту, який вони назвали "Едиктом CYBERLEEK", висунули три головні вимоги до усіх розробників:

скасувати цифрові передзамовлення до виходу ігор та публікації незалежних оглядів;

припинити продаж додаткового контенту, який закладено у файли базової версії;

зобов'язати видавців випускати автономні офлайн-патчі для однокористувацьких режимів після закриття серверів.

Як приклад вони навели кейс з компанією Ubisoft, яка 31 березня 2024 року закрила сервери перегонів The Crew, через що гра стала повністю недоступною навіть для однокористувацької гри, а фанати подали на студію до суду.

Водночас, не слід вважати Cyberleek сучасними Робін-Гудами, оскільки разом із публікацією кадрів ігрового процесу вони почали активно просувати власну криптовалюту $CYBERLEEK на блокчейні Solana.

Хоча автори маніфесту заявляють, що їхня мета – це не нажива, загальна картина виглядає по-іншому. Токен став активним ще 15 серпня 2026 року – за кілька днів до того, як витоки з GTA 6 розлетілися мережею. На додачу лише протягом 18 серпня торговці провели операції з криптовалютою на суму близько 11,8 мільйона доларів.

Cyberleek стверджують, що отримані кошти спрямують на підтримку таємного проєкту та захист від юридичних атак ігрових корпорацій. Проте вони не надали жодних доказів того, хто саме контролює ці гроші та як їх витратять.

Отож, мотивом хакерів може виявитися банальне бажання заробити грошенят, а не захистити геймерів від "гніту" корпорацій.