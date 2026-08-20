Утечка геймплея, кат-сцен и карты штата Леонида из долгожданной игры Rockstar произошла благодаря таинственному хакеру или группе хакеров Cyberleek. Утверждается, что за этой утечкой стоит благородная цель, но реальность может оказаться гораздо банальнее, сообщает Dexerto.

Благородная цель или способ наживы

В своих заявлениях представители Cyberleek утверждают, что начали акцию протеста против ухудшения ситуации в игровой индустрии, в частности из-за агрессивной монетизации.

Организаторы манифеста, который они назвали "Эдиктом CYBERLEEK", выдвинули три основных требования ко всем разработчикам:

отменить цифровые предзаказы до выхода игр и публикации независимых обзоров;

прекратить продажу дополнительного контента, встроенного в файлы базовой версии;

обязать издателей выпускать автономные офлайн-патчи для однопользовательских режимов после закрытия серверов.

В качестве примера они привели случай с компанией Ubisoft, которая 31 марта 2024 года закрыла серверы гоночной игры The Crew, поэтому игра стала полностью недоступной даже для одиночной игры, а фанаты подали на студию в суд.

В то же время не стоит считать Cyberleek современными Робин Гудами, поскольку вместе с публикацией кадров игрового процесса они начали активно продвигать собственную криптовалюту $CYBERLEEK на блокчейне Solana.

Хотя авторы манифеста заявляют, что их цель – не нажива, общая картина выглядит иначе. Токен стал активным еще 15 августа 2026 года – за несколько дней до того, как утечки из GTA 6 разлетелись по сети. К тому же только в течение 18 августа трейдеры провели операции с криптовалютой на сумму около 11,8 миллиона долларов.

Cyberleek утверждают, что полученные средства направят на поддержку секретного проекта и защиту от юридических атак игровых корпораций. Однако они не предоставили никаких доказательств того, кто именно контролирует эти деньги и как их потратят.

Таким образом, мотивом хакеров может оказаться банальное желание заработать деньги, а не защитить геймеров от "гнета" корпораций.