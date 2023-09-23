В оновленні 2.0 для Cyberpunk 2077 серед всього іншого було видалено NPC, якого чимало шанувальників гри вважали камео роллю Ілона Маска.

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Хоча жодної згадки про видалення персонажа не було в розлогому описі оновлення, гравці Cyberpunk 2077 швидко помітили цікаву зміну.

Ймовірно, частково це пов'язано з нещодавньою інформацією про те, як Маск заявився в офіс CD Projekt з пістолетом та просив для себе епізодичну роль у грі.

Отож, у сюжетній місії за умови обрання походження "корпората", в оригінальній грі можна було побачити персонажа, підозріло схожого на Ілона Маска, однак тепер на його місці NPC з зовсім іншим, більш яскравим зовнішнім виглядом.

Оскільки CD Projekt Red офіційно не повідомили, що замінили NPC, незрозуміло, чому вони це зробили.

Завжди існує ймовірність, що це був випадковий збіг обставин, однак чимало геймерів впевнені, що видалення "двійника" відомого мільярдера провели задля того аби уникнути плутанини щодо його участі в проєкті.