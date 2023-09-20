У списку дивних вчинків Ілона Маска прибуло, адже широкому загалу стало відомо про його дивні відвідини офісу CDPR.

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Біограф Волтер Айзексон, який пише книгу про життя опального мільярдера, розповів, що генеральний директор Tesla мав сильне бажання з'явитися в Cyberpunk 2077.

За словами Айзексона, Маск був просто-таки "одержимий" грою напередодні її релізу, що вилилося у відвідини офісу розробників з пістолетом за пазухою.

РІч у тому, що якраз в той час дівчина Маска, співачка Граймс записувала озвучення Ліззі Віззі – кібернетичної попзірки зі світу Cyberpunk 2077, тоді там з'явився й Ілон, озброєний "двохсотлітнім пістолетом".

Хлопці зі студії аж спітніли, – розповідала Граймс Айзексону в коментарі для книги.

Як зазначається, пістолет міг бути відомою реплікою кремнієвого пістолета, яку Маск зберігає біля свого ліжка.

Тумбочка біля ліжка мільярдера / Фото New York Post

Я сказав їм, що я озброєний, але не небезпечний, – пожартував про ситуацію Маск.

Айзексон стверджує, що Маск був в захваті від Cyberpunk 2077, оскільки гра зосереджувалася на технологіях майбутнього, подібних до його власних компаній, зокрема Neuralink.

Попри все, схоже, Ілону не вдалося переконати розробників у необхідності свого камео.