В списке странных поступков Илона Маска прибыло, ведь широкой публике стало известно о его странном посещении офиса CDPR.

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Биограф Уолтер Айзексон, пишущий книгу о жизни опального миллиардера, рассказал, что генеральный директор Tesla имел сильное желание появиться в Cyberpunk 2077.

По словам Айзексона, Маск был прямо-таки "одержим" игрой накануне ее релиза, что вылилось в посещение офиса разработчиков с пистолетом за пазухой.

Дело в том, что как раз в то время девушка Маска, певица Граймс записывала озвучку Лиззи Уиззи – кибернетической звезды из мира Cyberpunk 2077, тогда там появился и Илон, вооруженный "двухсотлетним пистолетом".

Ребята из студии даже вспотели, – рассказывала Граймс Айзексону в комментарии для книги.

Как отмечается, пистолет мог быть известной репликой кремниевого пистолета, которую Маск хранит у своей кровати.

Тумбочка у кровати миллиардера / Фото New York Post

Я сказал им, что я вооружен, но не опасен, – пошутил о ситуации Маск.

Айзексон утверждает, что Маск был в восторге от Cyberpunk 2077, поскольку игра сосредотачивалась на технологиях будущего, подобных его собственным компаниям, в частности Neuralink.

Несмотря на все, похоже, Илону не удалось убедить разработчиков в необходимости своего камео.