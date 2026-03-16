Cyberpunk 2077 таки отримає продовження, але це не те на що ви сподівалися

Франшиза Cyberpunk 2077 невдовзі поповниться новим проєктом. Після новин про відсутність майбутніх DLC стало відомо, що партнери CD Projekt Red працюють над аркадною грою Cyberpunk 2077: Chrome Rush. Вона запропонує бойові мотоперегони в неоновому Найт-Сіті та з'явиться вже найближчим часом.

Минулого тижня польська студія CD Projekt Red розчарувала частину фанатів, повідомивши, що не планує випускати нові сюжетні доповнення для Cyberpunk 2077. Втім, як з'ясувалося, сама франшиза не збирається брати паузу – новий проєкт уже готується до показу, розповідає 24 Канал.

Якою буде нова гра у світі Cyberpunk?

Користувачі форуму ResetEra звернули увагу, що канадська компанія Unis Technology, яка спеціалізується на виробництві аркадних автоматів, об'єдналася з CD Projekt Red для створення гри Cyberpunk 2077: Chrome Rush. За задумом розробників з Unis Technology, це буде бойова гоночна аркада, натхненна класикою на кшталт Road Rash.

Гравцям запропонують мчати неоновими трасами Найт-Сіті та його передмість, виконуючи заноси, обходячи суперників і водночас знищуючи їх. Для цього можна буде використовувати як вогнепальну зброю, так і рукопашні атаки прямо під час перегонів.

Анонс супроводжувався приблизно двохвилинним трейлером із демонстрацією геймплею. У грі обіцяють вісім різних мотоциклів, сім персонажів із власними особливостями та чотири напружені траси.

Перший прототип Cyberpunk 2077: Chrome Rush планують показати на виставці Amusement Expo International 2026, яка відбудеться цього тижня в Лас-Вегасі. За інформацією порталу Arcade Heroes, реліз новинки може відбутися вже наприкінці квітня.

Сам аркадний комплект складатиметься з двох автоматів. Кожен отримає контролер у вигляді мотоцикла, встановлений на рухомій платформі перед великим 65-дюймовим 4K-екраном. Такий формат має створити ефект повного занурення в перегони.

Варто зазначити, що це не перша аркадна адаптація Cyberpunk 2077. У 2025 році вже виходив рельсовий шутер Cyberpunk 2077: Turf Wars, створений компанією LAI Games.