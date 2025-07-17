Новий транспорт та квести: ось що з'явилося в Cyberpunk 2077 після липневого оновлення

Розробники з CD Projekt Red та студії Virtuos представили масштабне оновлення 2.3 для гри Cyberpunk 2077. У новій версії гравців чекають свіжі транспортні засоби, цікаві функції та технічні покращення, які обіцяють зробити ігровий процес ще більш захопливим.

У рамках оновлення 2.3 для Cyberpunk 2077, яке стало доступним 17 липня, гравці отримали низку нововведень. Основний акцент зроблено на розширення можливостей пересування у відкритому світі Найт-Сіті, розповідає 24 Канал з посиланням на CD Projekt.

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Які нові транспортні засоби з'явилися в Cyberpunk 2077?

До гри додали кілька машин та мотоциклів, які можна отримати через спеціальні побічні завдання. Серед них автомобілі Yaiba ARV-Q340 Semimaru, Rayfield Caliburn "Mordred" та Chevillon Legatus 450 Aquila, а також мотоцикл Yaiba ASM-R250 Muramasa.

Також у гру додали кілька завдань для отримання цих транспортних засобів.

Функція автопілота . Тепер у грі доступний режим автопілота, який працює виключно на дорогах. Разом із цим додали кінематографічну камеру, щоб зробити поїздки більш видовищними.

. Тепер у грі доступний режим автопілота, який працює виключно на дорогах. Разом із цим додали кінематографічну камеру, щоб зробити поїздки більш видовищними. Беспілотні таксі . Після проходження завдання "Реанімація" гравці зможуть викликати таксі від компанії Деламейн, які їздять без водія. Це додає зручності для швидкого переміщення містом.

. Після проходження завдання "Реанімація" гравці зможуть викликати таксі від компанії Деламейн, які їздять без водія. Це додає зручності для швидкого переміщення містом. Кастомізація транспорту . Функція CrystalCoat дозволяє змінювати колір 32 автомобілів і мотоциклів, включаючи бюджетні моделі, що робить персоналізацію доступнішою.

. Функція CrystalCoat дозволяє змінювати колір 32 автомобілів і мотоциклів, включаючи бюджетні моделі, що робить персоналізацію доступнішою. Покращення фоторежиму. У фоторежим додали нових персонажів, одяг, наклейки, рамки та інші параметри для створення унікальних знімків.

Які нові технічні нововведення отримав Cyberpunk 2077?

Версія для персональних комп'ютерів отримала підтримку технологій AMD FSR 4 та FSR 3.1 (з генерацією кадрів), Intel XeSS 2.0, а також підтримку HDR10+ Gaming. Крім того, максимальний розмір файлу збереження збільшили з 12 до 15 мегабайтів.

FSR (FidelityFX Super Resolution) – це технологія масштабування зображення, яка дозволяє підвищити продуктивність гри без втрати якості картинки, а HDR10+ Gaming забезпечує кращу передачу кольорів і контрасту на сумісних моніторах.

До патчу увійшли дрібні, але корисні нововведення: можливість змінити клавішу для вистрибування з машин (для ПК), автоматичне налаштування підказок після інверсії кнопок миші, оновлений екран налаштування HDR, підтримка змінної частоти оновлення (VRR) на консолях PS5, Xbox Series X|S, а також численні виправлення у квестах, графіці та локалізації.

Оновлення 2.3 доступне на платформах ПК (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X|S. Для Nintendo Switch 2 патч з'явиться дещо пізніше. Також одночасно з патчем вийшла версія Cyberpunk 2077 для комп'ютерів Mac.