Реліз Cyberpunk 2077 назавжди увійшов в історію індустрії як один з найбільш проблемних, однак з часом розробникам з CDPR все ж вдалося виправити ситуацію, подарувавши грі друге дихання шляхом численних оновлень та DLC Ілюзія Свободи, повідомляє 24 Канал.

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Серед усіх багів, якими гра майоріла на релізі, геймерів жоден не засмутив так сильно як те, що у грі не виявилося метро.

В трейлері Cyberpunk 2077, показаному на E3 2018, коротко представили місцевий метрополітен, який, чомусь, неабияк сподобався ігровій спільноті своєю атмосферністю та концепцією.

Трейлер Cyberpunk 2077 з E3 2018: дивитися відео

Коли ж гра вийшла – у ній не виявилося такої омріяної системи пересування.

Тепер, через 2 роки після релізу проєкту, CDPR додадуть у гру функціональний метрополітен в рамках оновлення 2.1.

Ну, метро вже давно не входило в наші плани. Однак з часом ми переглянули це і, маючи на горизонті вихід Ultimate Edition, ми вирішили, що це дійсно можливо, – розповіла продюсерка гри Моніка Яновська.

Метрополітен матиме назву "Night City Area Rapid Transit" і складатиметься з цілих п'яти гілок метро.

За його допомогою гравці зможуть подорожувати між 19 станціями, що можна буде використовувати або як метод швидкого пересування, або ж як "справжню поїздку на метро" – фактично так само, як працюють потяги у RDR 2.

Мапа метро у Cyberpunk 2077 / Фото CDPR

Зауважте, оновлення 2.1 буде випущено разом із Cyberpunk 2077 Ultimate Edition вже завтра, 5 грудня.