Кіану Рівз має одну з центральних ролей у Cyberpunk 2077, адже культовому акторові випала честь зіграти надокучливого анархіста Джонні Сільверхенда, який дивним чином ділить тіло з головним героєм гри.

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Основний сюжет та доповнення Ілюзія Свободи витискають максимум з акторської гри Рівза, але цього виявилося замало розробникам з CDPR, які на додачу помістили в проєкт "великодку", яка відсилає гравців на відомий мем з голлівудським актором.

З'явилася вона в останньому великому оновленні для Cyberpunk, яке вийшло 5 грудня та додало в гру довгоочікувану систему метрополітену.

Саме під час її використання, користувач Reddit під ніком aks31 наткнувся на цікаву поведінку Джонні Сільверхенда.

Персонаж з сумним поглядом сидить на лавці, тримаючи в руці шматок бургера, а поряд на диванчику розмістився паперовий голуб.

Великодка у Cyberpunk 2077 / Фото з Reddit

Сумнівів бути не може, адже усім людям, ознайомленим зі світом мемів, одразу стає зрозуміло яку відому світлину пародіює цей момент.

Мем "сумний Кіану" / Фото з People

Геймери були в захваті від вигадки розробників, яка зайвий раз показала наскільки ті люблять власний проєкт.