Cyberpunk 2077 виглядає приголомшливо з новими фотореалістичними модами: вражаючі відео у 8K

Візуальні ефекти Cyberpunk 2077 є одними з найкращих, які ми бачили сьогодні, але вони можуть досягти нових висот з відповідними модами. Декілька таких прикладів показали на відеороликах, які можна знайти в інтернеті.

Новий рівень графіки

Відео, опубліковані на YouTube, показують дивовижну фотореалістичність графіки в популярній грі від CDPR. Вона досягається кількома модами, такими як Nova LUT від theCyanideX, HD Reworked Project від HalkHogan та спеціальний фотореалістичний Reshade.

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Перше, на що можна звернути увагу, це новий вигляд автомобілів, надаючи їм більшої реалістичності.

Тут застосований мод Nova LUT в парі з відеокартою RTX 4090, ReSTIR GI Path Tracing, DLSS 3.5 та зміненою основною грою Cyberpunk 2077 HD Reworked Project від HalkHogan: відео 8K

NextGen Dreams також поділилися відеороликом з Cyberpunk 2077, що демонструє ще один фотореалістичний погляд на візуальну складову гри, а також ігровий мод Unrecord, натхненний однойменною грою на Unreal Engine 5.

Cyberpunk 2077 з ігровим модом Unrecord: відео

Ця демонстрація зосереджена на боях і стелс-режимі. Графіка стала можливою завдяки DLSS 3.5, ReShade та AITrack та відеокарті RTX 4090.

Використані графічні модифікації:

Unrecord Bodycam Reshade, який поки що не можна ніде завантажити.

Nova LUT Original від theCyanideX

Перероблений Cyberpunk 2077 HD від HalkHogan.

Також використані моди для камери: занурення від першої особи та розблокований FOV (field of view або поле зору).

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S та Xbox One по всьому світу, в тому числі й в Україні. Розробники не так давно випустили доповнення Phantom Liberty та оновлення 2.0, яке докорінно змінило гру завдяки переробці системи прогресу та деяким новим можливостям.