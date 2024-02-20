Новый уровень графики

Видео, опубликованные на YouTube, показывают удивительную фотореалистичность графики в популярной игре от CDPR. Она достигается несколькими модами, такими как Nova LUT от theCyanideX, HD Reworked Project от HalkHogan и специальный фотореалистичный Reshade.

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Первое, на что можно обратить внимание, это новый вид автомобилей, придавая им большей реалистичности.

Здесь применен мод Nova LUT в паре с видеокартой RTX 4090, ReSTIR GI Path Tracing, DLSS 3.5 и измененной основной игрой Cyberpunk 2077 HD Reworked Project от HalkHogan: видео 8K

NextGen Dreams также поделились видеороликом с Cyberpunk 2077, демонстрирующий еще один фотореалистичный взгляд на визуальную составляющую игры, а также игровой мод Unrecord, вдохновленный одноименной игрой на Unreal Engine 5.

Cyberpunk 2077 с игровым модом Unrecord: видео

Эта демонстрация сосредоточена на боях и стелс-режиме. Графика стала возможной благодаря DLSS 3.5, ReShade и AITrack и видеокарте RTX 4090.

Использованы графические модификации:

Unrecord Bodycam Reshade, который пока что нельзя нигде скачать.

Nova LUT Original от theCyanideX

Переработанный Cyberpunk 2077 HD от HalkHogan.

Также использованы моды для камеры: погружение от первого лица и разблокированный FOV (field of view или поле зрения).

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру, в том числе и в Украине. Разработчики не так давно выпустили дополнение Phantom Liberty и обновление 2.0, которое в корне изменило игру благодаря переработке системы прогресса и некоторым новым возможностям.