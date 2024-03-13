CD Projekt розповіла про майбутнє Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 пройшла довгий шлях від численних переносів і провального запуску до високооціненої гри з хорошою графікою, широкими можливостями та цікавим сюжетом. Однак зараз студія вже працює над продовженням. Що ж чекає на першу й поки що єдину частину гри у цьому всесвіті?

Чого чекати фанатам гри

За словами ґеймдиректора гри Ґейба Аматанжело, майбутні незначні оновлення Cyberpunk 2077 не виключені. Але на великі DLC чекати точно не варто.

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Після запуску гри у 2020 році було випущено численні патчі та оновлення, в тому числі нещодавнє оновлення 2.0 разом із доповненням Phantom Liberty. Безкоштовне оновлення 2.0 та доповнення Phantom Liberty мали стати останніми оновленнями гри, але в грудні минулого року команда вирішила випустити ще один патч 2.1, який виправляв помилки й недопрацювання. Це оновлення додало повністю робочу систему метро, нові транспортні засоби, нові взаємодії з обраним романтичним партнером, покращення трасування променів та багато іншого.

Однак і на цьому CDPR не завершила, адже пізніше на всіх платформах було випущено патч 2.11. Хоча це оновлення не таке велике, як патч 2.1, воно виправило кілька відомих проблем, про які повідомили гравці, в тому числі й баги анімації.

Як тепер повідомив Аматанжело, команда остаточно "закінчила" з Cyberpunk 2077, але "маленькі" оновлення не виключені, поки розробники мають певну пропускну здатність і робота над цією грою не заважає роботі над іншими проєктами.

Так. Ми закінчили. Цілком можливо, що з'явиться якась інша дрібничка, просто тому, що, коли ви возитеся з речами, іноді виявляєте щось, що не є високим ризиком. Або це легко інтегрувати,

– каже Аматанжело.

Отже, не варто очікувати якихось великих оновлень або нового контенту для Cyberpunk 2077, але невеликі патчі для гри все ж можуть час від часу виходити.

А що далі

Що стосується сиквела Cyberpunk 2077, який проходить під кодовою назвою Orion, то Аматанжело вбачає цілком досяжним повторення успіху Phantom Liberty. Проєкт поки що на стадії "концептуального дизайну", але команда вже знає, "якою грою буде" Orion.

До кінця 2024 року колектив розширять до 80 осіб, а нещодавно до неї приєдналася п'ятірка ветеранів індустрії.