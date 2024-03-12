Перша гра

Перш за все зараз доступна ціла збірка ігор серії Monster Hunter 20th Anniversary complete pack від студії Capcom, яка коштує 1 779 гривень, замість 6 006 гривень.

До неї входять одразу п'ять проєктів:

Monster Hunter: World.

Monster Hunter: Iceborne.

Monster Hunter Rise.

Monster Hunter: Sunbreak.

Monster Hunter: Wings of Ruin.

У Monster Hunter ви берете на себе роль мисливця і вбиваєте лютих монстрів у багатій екосистемі, де ви можете використовувати ландшафт і його різноманітних мешканців, щоб отримати перевагу. Гра отримала дуже гарні відгуки, хоча вони різняться у різних її частин.

Зверніть увагу: кожна з ігор також доступна окремо зі знижками. Наприклад, забрати Monster Hunter: World можна за ціною 313 гривень замість звичайних 950 гривень. Знижка – 67 відсотків. А Monster Hunter Rise зараз коштує 505 гривень замість 1 264 гривень. Знижка – 60 відсотків.

Дивіться 14 хвилин ґеймплею Monster Hunter: World від видання IGN: відео

Друга гра

Гра Dragon's Dogma: Dark Arisen від тієї ж Capcom також була високо оцінена гравцями та критиками. Дія гри розгортається у величезному відкритому світі. Гравці вирушають у епічну пригоду з трьома компаньйонами, відомими як Пішаки. Ці напарники б'ються незалежно, застосовуючи здібності, які вони розвинули на основі рис, отриманих від кожного гравця.

Гру хвалять за чудову бойову систему, різноманіття функцій і наповнення світу. Комусь вона нагадує культову "Готику", а комусь – Dark Souls.

Сьогодні проєкт 2016 року коштує лише 151 гривню замість 949 гривень. Знижка становить 84 відсотки.

Трохи ґеймплею Dragon's Dogma: Dark Arisen від IGN: відео

Третя гра

Нарешті, якщо ви не хочете убивати монстрів і досліджувати фентезійні світи, вам може сподобатися Forza Horizon 5, випущена у 2021 році. Гра пропонує перегони на автомобілях у яскравих відкритих ландшафтах Мексики.

Пропозиція складається з трьох частин, кожна з яких зараз коштує половину своєї звичайної ціни:

Forza Horizon 5 – Standard Edition, яку віддають за 599 гривень замість 1 199 гривень.

замість 1 199 гривень. Forza Horizon 5 – Deluxe Edition, за яку просять 799 гривень замість 1 599 гривень раніше.

замість 1 599 гривень раніше. Forza Horizon 5 – Premium Edition обійдеться вам у 999 гривень замість 1 999 гривень.

Зверніть увагу, що ця пропозиція діє лише до 14 березня.