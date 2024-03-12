Перша гра
Перш за все зараз доступна ціла збірка ігор серії Monster Hunter 20th Anniversary complete pack від студії Capcom, яка коштує 1 779 гривень, замість 6 006 гривень.
До неї входять одразу п'ять проєктів:
- Monster Hunter: World.
- Monster Hunter: Iceborne.
- Monster Hunter Rise.
- Monster Hunter: Sunbreak.
- Monster Hunter: Wings of Ruin.
У Monster Hunter ви берете на себе роль мисливця і вбиваєте лютих монстрів у багатій екосистемі, де ви можете використовувати ландшафт і його різноманітних мешканців, щоб отримати перевагу. Гра отримала дуже гарні відгуки, хоча вони різняться у різних її частин.
Дивіться 14 хвилин ґеймплею Monster Hunter: World від видання IGN: відео
Друга гра
Гра Dragon's Dogma: Dark Arisen від тієї ж Capcom також була високо оцінена гравцями та критиками. Дія гри розгортається у величезному відкритому світі. Гравці вирушають у епічну пригоду з трьома компаньйонами, відомими як Пішаки. Ці напарники б'ються незалежно, застосовуючи здібності, які вони розвинули на основі рис, отриманих від кожного гравця.
Гру хвалять за чудову бойову систему, різноманіття функцій і наповнення світу. Комусь вона нагадує культову "Готику", а комусь – Dark Souls.
Сьогодні проєкт 2016 року коштує лише 151 гривню замість 949 гривень. Знижка становить 84 відсотки.
Трохи ґеймплею Dragon's Dogma: Dark Arisen від IGN: відео
Третя гра
Нарешті, якщо ви не хочете убивати монстрів і досліджувати фентезійні світи, вам може сподобатися Forza Horizon 5, випущена у 2021 році. Гра пропонує перегони на автомобілях у яскравих відкритих ландшафтах Мексики.
Пропозиція складається з трьох частин, кожна з яких зараз коштує половину своєї звичайної ціни:
- Forza Horizon 5 – Standard Edition, яку віддають за 599 гривень замість 1 199 гривень.
- Forza Horizon 5 – Deluxe Edition, за яку просять 799 гривень замість 1 599 гривень раніше.
- Forza Horizon 5 – Premium Edition обійдеться вам у 999 гривень замість 1 999 гривень.
Зверніть увагу, що ця пропозиція діє лише до 14 березня.