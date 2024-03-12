Первая игра
Прежде всего сейчас доступен целый сборник игр серии Monster Hunter 20th Anniversary complete pack от студии Capcom, которая стоит 1 779 гривен, вместо 6 006 гривен.
В нее входят сразу пять проектов:
- Monster Hunter: World.
- Monster Hunter: Iceborne.
- Monster Hunter Rise.
- Monster Hunter: Sunbreak.
- Monster Hunter: Wings of Ruin.
В Monster Hunter вы берете на себя роль охотника и убиваете свирепых монстров в богатой экосистеме, где вы можете использовать ландшафт и его разнообразных обитателей, чтобы получить преимущество. Игра получила очень хорошие отзывы, хотя они отличаются у разных ее частей.
Смотрите 14 минут геймплея Monster Hunter: World от издания IGN: видео
Вторая игра
Игра Dragon's Dogma: Dark Arisen от той же Capcom также была высоко оценена игроками и критиками. Действие игры разворачивается в огромном открытом мире. Игроки отправляются в эпическое приключение с тремя компаньонами, известными как Пешки. Эти напарники сражаются независимо, применяя способности, которые они развили на основе черт, полученных от каждого игрока.
Игру хвалят за великолепную боевую систему, многообразие функций и наполнение мира. Кому-то она напоминает культовую "Готику", а кому-то – Dark Souls.
Сегодня проект 2016 года стоит всего лишь 151 гривну вместо 949 гривен. Скидка составляет 84 процента.
Немного геймплея Dragon's Dogma: Dark Arisen от IGN: видео
Третья игра
Наконец, если вы не хотите убивать монстров и исследовать фэнтезийные миры, вам может понравиться Forza Horizon 5, выпущенная в 2021 году. Игра предлагает гонки на автомобилях в ярких открытых ландшафтах Мексики.
Предложение состоит из трех частей, каждая из которых сейчас стоит половину своей обычной цены:
- Forza Horizon 5 – Standard Edition, которую отдают за 599 гривен вместо 1 199 гривен.
- Forza Horizon 5 – Deluxe Edition, за которую просят 799 гривен вместо 1 599 гривен ранее.
- Forza Horizon 5 – Premium Edition обойдется вам в 999 гривен вместо 1 999 гривен.
Обратите внимание, что это предложение действует только до 14 марта.