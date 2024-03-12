Первая игра

Прежде всего сейчас доступен целый сборник игр серии Monster Hunter 20th Anniversary complete pack от студии Capcom, которая стоит 1 779 гривен, вместо 6 006 гривен.

В нее входят сразу пять проектов:

Monster Hunter: World.

Monster Hunter: Iceborne.

Monster Hunter Rise.

Monster Hunter: Sunbreak.

Monster Hunter: Wings of Ruin.

В Monster Hunter вы берете на себя роль охотника и убиваете свирепых монстров в богатой экосистеме, где вы можете использовать ландшафт и его разнообразных обитателей, чтобы получить преимущество. Игра получила очень хорошие отзывы, хотя они отличаются у разных ее частей.

Обратите внимание: каждая из игр также доступна отдельно со скидками. Например, забрать Monster Hunter: World можно по цене 313 гривен вместо обычных 950 гривен. Скидка – 67 процентов. А Monster Hunter Rise сейчас стоит 505 гривен вместо 1 264 гривен. Скидка – 60 процентов.

Смотрите 14 минут геймплея Monster Hunter: World от издания IGN: видео

Вторая игра

Игра Dragon's Dogma: Dark Arisen от той же Capcom также была высоко оценена игроками и критиками. Действие игры разворачивается в огромном открытом мире. Игроки отправляются в эпическое приключение с тремя компаньонами, известными как Пешки. Эти напарники сражаются независимо, применяя способности, которые они развили на основе черт, полученных от каждого игрока.

Игру хвалят за великолепную боевую систему, многообразие функций и наполнение мира. Кому-то она напоминает культовую "Готику", а кому-то – Dark Souls.

Сегодня проект 2016 года стоит всего лишь 151 гривну вместо 949 гривен. Скидка составляет 84 процента.

Немного геймплея Dragon's Dogma: Dark Arisen от IGN: видео

Третья игра

Наконец, если вы не хотите убивать монстров и исследовать фэнтезийные миры, вам может понравиться Forza Horizon 5, выпущенная в 2021 году. Игра предлагает гонки на автомобилях в ярких открытых ландшафтах Мексики.

Предложение состоит из трех частей, каждая из которых сейчас стоит половину своей обычной цены:

Forza Horizon 5 – Standard Edition, которую отдают за 599 гривен вместо 1 199 гривен.

вместо 1 199 гривен. Forza Horizon 5 – Deluxe Edition, за которую просят 799 гривен вместо 1 599 гривен ранее.

вместо 1 599 гривен ранее. Forza Horizon 5 – Premium Edition обойдется вам в 999 гривен вместо 1 999 гривен.

Обратите внимание, что это предложение действует только до 14 марта.