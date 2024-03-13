Чего ждать фанатам игры

По словам геймдиректора игры Гейба Аматанжело, будущие незначительные обновления Cyberpunk 2077 не исключены. Но на большие DLC ждать точно не стоит.

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После запуска игры в 2020 году было выпущено многочисленные патчи и обновления, в том числе недавнее обновление 2.0 вместе с дополнением Phantom Liberty. Бесплатное обновление 2.0 и дополнение Phantom Liberty должны были стать последними обновлениями игры, но в декабре прошлого года команда решила выпустить еще один патч 2.1, который исправлял ошибки и недоработки. Это обновление добавило полностью рабочую систему метро, новые транспортные средства, новые взаимодействия с выбранным романтическим партнером, улучшение трассировки лучей и многое другое.

Однако и на этом CDPR не завершила, ведь позже на всех платформах был выпущен патч 2.11. Хотя это обновление не такое большое, как патч 2.1, оно исправило несколько известных проблем, о которых сообщили игроки, в том числе и баги анимации.

Как теперь сообщил Аматанжело, команда окончательно "закончила" с Cyberpunk 2077, но "маленькие" обновления не исключены, пока разработчики имеют определенную пропускную способность и работа над этой игрой не мешает работе над другими проектами.

Да. Мы закончили. Вполне возможно, что появится какая-то другая мелочь, просто потому, что, когда вы возитесь с вещами, иногда обнаруживаете что-то, что не является высоким риском. Или это легко интегрировать,

– говорит Аматанжело.

Так что, не стоит ожидать каких-то больших обновлений или нового контента для Cyberpunk 2077, но небольшие патчи для игры все же могут время от времени выходить.

А что дальше

Что касается сиквела Cyberpunk 2077, который проходит под кодовым названием Orion, то Аматанжело видит вполне достижимым повторение успеха Phantom Liberty. Проект пока что на стадии "концептуального дизайна", но команда уже знает, "какой игрой будет" Orion.

К концу 2024 года коллектив расширят до 80 человек, а недавно к ней присоединилась пятерка ветеранов индустрии.