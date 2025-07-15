Cyberpunk 2077 виходить на Mac: точна дата і системні вимоги

CD Projekt Red офіційно оголосила про вихід однієї з найгучніших ігор останніх років на комп'ютерах Apple. Це стане важливою подією для геймерів, які користуються пристроями на базі Apple Silicon, адже раніше гра була доступна лише на інших платформах.

Коли вийде Cyberpunk 2077 на Mac?

Офіційний вихід гри Cyberpunk 2077: Ultimate Edition на комп’ютерах Mac із процесорами Apple Silicon заплановано на четвер, 17 липня 2025 року. Цю інформацію підтвердили самі розробники з CD Projekt Red. Раніше, восени минулого року під час презентації MacBook Pro на чипі M4, Apple анонсувала появу гри на Mac десь у 2025 році, пише 24 Канал з посиланням на 9to5mac.

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Версія Ultimate Edition є повним виданням гри, що включає базову гру, масштабне доповнення Phantom Liberty, а також усі основні оновлення, зокрема патч 2.3 з новими можливостями для фоторежиму та додатковими транспортними засобами.

Гра буде доступна для покупки в Mac App Store, а також у цифрових магазинах GOG.com, Steam та Epic Games Store.

Для запуску Cyberpunk 2077 потрібен будь-який Mac на базі чипа Apple Silicon, починаючи від M1.

Обов'язкова вимога – 16 гігабайтів об'єднаної пам'яті. Це означає, що базові моделі з 8 гігабайтами RAM гру не підтримуватимуть.

Рекомендованою операційною системою є macOS 15.5 або новіша.

Розробники запевняють, що гра повністю оптимізована під можливості комп'ютерів Apple. Вона використовує графічний фреймворк Metal, що забезпечує високу продуктивність та якість зображення.

Для кожної моделі Mac буде доступний індивідуальний графічний пресет "For this Mac". Крім того, гра підтримує технології масштабування MetalFX від Apple та AMD FSR, трасування шляхів (path tracing) на потужних чипах, HDR та просторове аудіо з відстеженням голови для AirPods.