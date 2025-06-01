Звукорежисер CD Projekt Red Себастьян Сагастуме поділився історіями про те, як він створював нові звуки для Cyberpunk 2077 працюючи над доповненням Ілюзія Свободи, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

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Магія звуків у Найт-Сіті

Під час конференції Digital Dragons Сагастуме поділився "байками" з часів розробки DLC з українською мовою для Cyberpunk 2077.

Зокрема, розробник пригадав як опівночі прийшов у KFC, "озброєний" доволі дивним замовленням та кишеньковим диктофоном.

Я хотів запитати менеджера, чи можу я купити п'ять порцій газованої води в обмін на те, щоб вони помовчали та вимкнули музику на п'ять хвилин,

– розповів фахівець.

Усе це було заради того аби записати дозатор газованих напоїв, який потому став одним з "батьків" для звуків зброї у Phantom Liberty.

Дзижчання машини та брязкіт банок з-під газованої води зрештою перетворилися на звуки пострілу та перезаряджання пістолета. Але це ще не все.

Легким помахом руки звукорежисера у звуки зброї перетворилися звичайні овочі, що варилися у воді.

Одного разу я був удома, моя дівчина якраз варила овочі. Я почув це, і звук був вихлястим, липким. А зброя "Геркулес" стріляє кислотними кулями. Тож для мене виглядало ідеальним додати цей шар (звук кипіння овочів, – ред.) до цієї зброї,

– пригадав Себастьян.

Ось так відеоігри можуть дивувати не лише ігровим процесом, але й речима довкола нього.